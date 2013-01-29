安徽军工集团董事长黄小虎等被立案调查

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京1月29日 - 新华社周二称,安徽省纪委通报,对安徽军工集团董事长黄小虎、马鞍山钢铁集团公司党委副书记赵建明的严重违纪违法问题,目前正立案调查.
但报导未提供有关违纪违法问题的具体细节.
新华社援引资料显示,安徽军工集团是拥有10家子公司的国有大型企业,资产总额26亿元人民币.黄小虎在调任安徽军工集团之前,曾任蚌埠卷烟厂厂长、安徽中烟工业公司副总经理.
资料并显示,而赵建明1970年加入马钢,曾任马钢团委副书记、二钢厂党委书记,后出任马钢集团公司党委副书记、纪委书记.(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
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