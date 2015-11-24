中国人保查处党委组织部副总经理刘勇等四人--中纪委

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京11月24日 - 中国中央纪委监察部网站周二公布，中国人民保险集团(1339.HK)查处该公司党委组织部/人力资源部副总经理刘勇等四人。
中央纪委监察部网站刊登公告称，中国人保对党委组织部/人力资源部副总经理刘勇，北京西长安街八十八号发展有限公司党委委员、副总裁兼北京人保物业管理有限公司党委书记、总经理刘建荣，中国人民人寿保险山东省分公司党委书记、总经理周少武，中国人民财产保险青岛分公司党委委员、副总经理兼纪委书记崔淑艳等四起违纪案件，进行查处。
公告指出，因集团公司党委组织部/人力资源部用本部门2014年工会活动经费违规购买发放购物卡；对部门负责人刘勇做出免职、调离岗位的组织处理。
公告并称，刘建荣因故意向组织隐瞒其配偶获得美国绿卡的事实，依据有关规定，给予党内严重警告处分，并免去其职务。周少武因2013年以来违反有关规定提拔干部；并于2013年12月23日至2015年5月20日期间，自己签字审批报销本人参与的业务费用开支；给予其党内严重警告、行政记过处分。
此外，崔淑艳隐瞒其本人及配偶、孩子取得加拿大永久居留权的事实，并于2013年10月1日至10月15日因私赴加拿大；依据有关规定，给予撤职处分。 此前，金融反腐已经在银行和证券行业展开。中央纪委监察网站公布，中国证监会副主席姚刚涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查；而银监会于近日严肃查处银行业协会党委书记王岩岫（正局长级）等四起违纪案件。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
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