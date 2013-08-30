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中国财经 | 2013年 8月 30日 星期五 18:15 BJT

中国远洋董事长称有信心今年全年能扭亏为盈

路透香港8月30日 - 中国远洋(1919.HK) (601919.SS)有信心今年全年能扭亏为盈，因全球乾散货市场下半年将有所改善。此前公司公布上半年净亏损规模缩小。

“下半年乾散货运输市场表现会好于上半年，因供需缺口缩窄，”中国远洋董事长马泽华周五在媒体电话会议上表示。公司上日公布上半年净亏损9.9亿元人民币(1.62亿美元)。

他还表示，公司将控制运营成本，以改善财务状况。

中国远洋是中国远洋运输(集团)总公司控股子公司。中国远洋已经连续两年亏损，若今年也录得亏损就有可能会从上海证交所退市。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 沈以文)

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