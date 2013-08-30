中国远洋董事长称有信心今年全年能扭亏为盈

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透香港8月30日 - 中国远洋(1919.HK) (601919.SS)有信心今年全年能扭亏为盈，因全球乾散货市场下半年将有所改善。此前公司公布上半年净亏损规模缩小。
“下半年乾散货运输市场表现会好于上半年，因供需缺口缩窄，”中国远洋董事长马泽华周五在媒体电话会议上表示。公司上日公布上半年净亏损9.9亿元人民币(1.62亿美元)。
他还表示，公司将控制运营成本，以改善财务状况。
中国远洋是中国远洋运输(集团)总公司控股子公司。中国远洋已经连续两年亏损，若今年也录得亏损就有可能会从上海证交所退市。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 沈以文)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。