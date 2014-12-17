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中国财经 | 2014年 12月 17日 星期三 10:24 BJT

2014年中国棉花产量616.1万吨 比上年减少2.2%--国家统计局

路透北京12月17日 - 中国国家统计局周三公布，2014年中国棉花总产量616.1万吨，比上年减少2.2%。

刊登在统计局网站的新闻稿并称，2014年全国棉花播种面积4219.1千公顷，较去年减少2.9%；棉花单位面积产量1460.3公斤/公顷，同比提高0.7%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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