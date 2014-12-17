2014年中国棉花产量616.1万吨 比上年减少2.2%--国家统计局

中移动首季净利同比增长3.7% 至248亿元人民币
路透香港4月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。
路透北京12月17日 - 中国国家统计局周三公布，2014年中国棉花总产量616.1万吨，比上年减少2.2%。
刊登在统计局网站的新闻稿并称，2014年全国棉花播种面积4219.1千公顷，较去年减少2.9%；棉花单位面积产量1460.3公斤/公顷，同比提高0.7%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。
路透上海4月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8843元附近，较上日贬值约51点。