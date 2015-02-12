2024/25年中国棉花进口量将较目前水平增加两倍--USDA

路透纽约2月11日 - 美国农业部(USDA)周三在其年度长期农业预估报告中表示，中国的棉花进口将从下一作物年开始增加，到2024/25作物年，进口量料将较目前水平增加两倍。

这一预估应让美国棉花农户松一口气，他们担心2014年中国棉花收储计划的改革以及下调进口配额将大幅减少棉花进口，这一担忧打压了全球棉价。

从8月1日开始的2015/16作物年，中国棉花进口将平均增长11.2%，2024/25年时将达到2,200万包。美国农业部周二在月度供需报告中称，在截至7月31日的2014/15作物年，中国料将进口730万包棉花。

美国农业部周三公布的报告还预测，2015/16至2024/25年间，全球棉花整体交易每年将增长4.6%，2021/22年将达到纪录高位，目前交易已从2013/14和2014/15年的大跌中反弹，当时交易下降是因中国进口减少。

美国2024/25年前每年出口将增长1.1%，至1,160万包，目前美国是全球主要棉花出口国。但美国在全球棉花交易中的份额将在10年内降至21.3%，目前该国在全球总体出口中约占三分之一的比重。

美国农业部称，受棉价下跌影响，2014/15年美国农户的棉花种植面积将低于1,000万英亩。周六美国全国棉花协会预计2015年棉花种植面积为940万英亩，路透调查预估则为980万英亩，美国农业部的预估与上述预期相符。(完)

(编译 于春红; 审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。