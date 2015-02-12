2024/25年中国棉花进口量将较目前水平增加两倍--USDA

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透纽约2月11日 - 美国农业部(USDA)周三在其年度长期农业预估报告中表示，中国的棉花进口将从下一作物年开始增加，到2024/25作物年，进口量料将较目前水平增加两倍。
这一预估应让美国棉花农户松一口气，他们担心2014年中国棉花收储计划的改革以及下调进口配额将大幅减少棉花进口，这一担忧打压了全球棉价。
从8月1日开始的2015/16作物年，中国棉花进口将平均增长11.2%，2024/25年时将达到2,200万包。美国农业部周二在月度供需报告中称，在截至7月31日的2014/15作物年，中国料将进口730万包棉花。
美国农业部周三公布的报告还预测，2015/16至2024/25年间，全球棉花整体交易每年将增长4.6%，2021/22年将达到纪录高位，目前交易已从2013/14和2014/15年的大跌中反弹，当时交易下降是因中国进口减少。
美国2024/25年前每年出口将增长1.1%，至1,160万包，目前美国是全球主要棉花出口国。但美国在全球棉花交易中的份额将在10年内降至21.3%，目前该国在全球总体出口中约占三分之一的比重。
美国农业部称，受棉价下跌影响，2014/15年美国农户的棉花种植面积将低于1,000万英亩。周六美国全国棉花协会预计2015年棉花种植面积为940万英亩，路透调查预估则为980万英亩，美国农业部的预估与上述预期相符。(完)
(编译 于春红; 审校 屈桂娟)
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