2015年新疆棉花目标价格为每吨19,100元人民币--发改委

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9041元附近
路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。
路透北京4月8日 - 中国国家发展和改革委员会公布，2015年继续在新疆实施棉花目标价格改革试点，目标价格水平为每吨19,100元人民币。
发改委网站新闻稿并称，该目标价格综合考虑棉花生产成本收益、市场供求等因素。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透上海5月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.9041元附近，较上日升值约25点。
Reuters5月11日 - 路透巴黎/香港5月10日 - 中国乳制品生产企业--内蒙古伊利实业集团股份有限公司周三称，计划以约8.5亿美元竞购达能(Danone)所持美国有机酸奶公司Stonyfield的全部股份。
郑商所网站上周并刊登通知称，增设中国矿产有限责任公司为锰硅指定交割厂库，增加玖隆钢铁物流有限公司、立晨物流股份有限公司两家交割仓库硅铁交割业务资质，以上规定均自2017年6月22日起实施。（完）