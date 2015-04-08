2015年新疆棉花目标价格为每吨19,100元人民币--发改委

郑商所称下周一起锰硅品种收取平今仓交易手续费

郑商所网站上周并刊登通知称，增设中国矿产有限责任公司为锰硅指定交割厂库，增加玖隆钢铁物流有限公司、立晨物流股份有限公司两家交割仓库硅铁交割业务资质，以上规定均自2017年6月22日起实施。（完）