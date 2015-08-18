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中国财经 | 2015年 8月 18日 星期二 19:03 BJT

7月中国棉花进口同比降62%至10.57万吨--中国棉花网

路透北京8月18日 - 据中国棉花网(Cncotton.com)引用海关数据称，中国7月份棉花进口量较上年同期下降62.3%，至105,700吨。

今年中国棉花进口已经大幅减少。因此前中国政府缩小了进口配额，而国内外市场价差也缩窄。(完)

(编译 孙国玉；审校 杜明霞)

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