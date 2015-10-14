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中国财经 | 2015年 10月 14日 星期三 13:57 BJT

中国今年前9个月棉花进口较上年同期下降42%--棉花协会

路透北京10月14日 - 中国棉花协会表示，中国今年前9个月进口棉花116万吨，较上年同期下降42%。

该协会在其网站称，由于国内外棉价差进一步缩小，国内市场棉花供应充足，导致进口需求减弱。

海关数据显示，中国今年前8个月进口棉花111万吨，表明9月棉花进口不到5万吨。(完)

(编译 汪红英；审校 张若琪)

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