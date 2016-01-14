中国政府考虑出售部分棉花库存 或拉低国内棉花价格

路透北京1月14日 - 据消息人士透露，中国政府正就出售部分棉花库存事宜征询纺织和棉花产业意见。如果计划被落实，则可能拉低国内棉花价格，并进一步降低进口需求。

实施了三年的棉花临时收储政策后，中国的国储棉库存估计在1,100万吨左右。

政府面临出售旧棉的压力，棉花存储时间越长，质量越难保障，而且会加大存储成本。由于政府设定的价位不具有吸引力，去年的一次拍卖活动仅售出不到6.4万吨，远低于100万吨的目标。

据一位与会人士透露，去年12月由国有行业研究机构--中国棉花网(Cncotton.com)组织的一次闭门会议上，轧棉商和纺织企业与政府官员就出售国储棉计划交流了意见。该人士未获授权向媒体发表评论。

中国棉纺织行业协会(CCTA)会长朱北娜表示，也有人就相关计划向该协会谘询。

中国农业部辖下的农村经济研究中心专家杜珉认为，当前局面根本是不合理的，全球有半数库存在中国，必须要释出一部份。中国政府会定期就棉花政策征询杜珉的看法。

他指出，仓库内的1千万吨棉花数量可不少，财务负担及其对市场的影响相当大。

负责中国谷物与棉花政策的国家发展和改革委员会，并未对要求就相关讨论置评的传真做出回应。

可能出售储备棉的传言导致5月期棉在今年前两个交易日下跌1.45%。目前5月期棉价格在每吨11,325元人民币，与进口价格持平。

国际市场参与者正在关注上述计划，因储备棉出售可能进一步打压中国的棉花进口需求。中国是全球头号纺织大国。

杜珉表示，尽管未来出售的时机、价格和数量仍需确定，但行业和专家们希望政府能够采取不同于固定招标价格的另一套定价机制，固定招标价格在过去一年的标售中未能吸引到足够的买兴。

她还表示，价格应该与国际和国内市场价格相符。(完)