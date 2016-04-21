中国国内棉花供应料趋紧 棉价持续疯涨

习近平称中国经济已进入“新常态”
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二称，中国经济已进入“新常态”，但经济基础不变，并补充称目前主要的推动力是家庭支出。
路透北京4月21日 - 中国棉花期货周四延续涨势，贸易商称，中国政府推迟销售国储棉后，引发对棉花供应吃紧的预测，投机性买盘将棉花价格推至逾一年以来高位。
郑州商交所2016年9月主力合约今日最高涨逾6%触及日内高点每吨13,425元人民币(2,073.23美元)，创2014年9月以来最高。
该合约价本月至今已涨逾25%，速度超越美国期棉涨幅。
“基金正在推高价格，市场上有太多资金，”银河期货主管张洪洲指出。
张洪洲指出，中国当局延后出售国家储备棉库存，减少了纺织厂可取得的供应，业者目前不得不向供应商采购，而供应商则因为预期价格上涨而惜售库存。
中国当局4月15日公告，今年将从5月开始储备棉轮出销售，比市场预期晚约一个月。
在近期价格急升后，中国发改委本周表示，今年储备棉出库量有可能会高于200万吨。尽管如此，棉花价格仍然走高。
根据中国棉花网的一篇报导，发改委也表示，若9月收成之前出现巨大供应缺口，发改委将继续扩大储备棉出库量。
东吴期货分析师王广前指出，中国今年国内棉花供应缺口可能超过200万吨的预期心理已经引发基金买盘。
根据周四公布的海关数据，中国3月棉花进口同比减少54.7%，至57,900吨。(完)
(编译/审校 刘秀红/蔡美珍)
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