9月中国棉花进口跌至纪录低点--协会网站

路透北京10月15日 - 根据一家行业网站公布的海关数据，中国9月进口5.09万吨棉花，同比下降58.6%，且为至少2005年以来月度最低水平。

中国是全球头号棉花消费国，但今年进口量锐减，因去年政府对一项农业扶持政策进行了调整，随后国际与国内棉花价格缺口缩小。

价差缩窄降低了企业进行国际采购的积极性，因为国内本来就有大量供应。

中国棉花协会(CCA)周三公布，今年1-9月棉花进口减少42%为116万吨。

此外，今年的低关税进口配额减少也是进口量下滑的原因之一，此举旨在刺激对国内棉花的需求。

交易员预计，今年尚未使用的一些配额将在本月重新分配，今年最后一个季度的进口可能出现上升。

但棉花商Reinhart在一周报告中表示，与前几年不同的是，纺织企业需求迟滞，10月黄金周假期中许多工厂都暂时停产。(完)