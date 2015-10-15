9月中国棉花进口跌至纪录低点--协会网站

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月15日 - 根据一家行业网站公布的海关数据，中国9月进口5.09万吨棉花，同比下降58.6%，且为至少2005年以来月度最低水平。
中国是全球头号棉花消费国，但今年进口量锐减，因去年政府对一项农业扶持政策进行了调整，随后国际与国内棉花价格缺口缩小。
价差缩窄降低了企业进行国际采购的积极性，因为国内本来就有大量供应。
中国棉花协会(CCA)周三公布，今年1-9月棉花进口减少42%为116万吨。
此外，今年的低关税进口配额减少也是进口量下滑的原因之一，此举旨在刺激对国内棉花的需求。
交易员预计，今年尚未使用的一些配额将在本月重新分配，今年最后一个季度的进口可能出现上升。
但棉花商Reinhart在一周报告中表示，与前几年不同的是，纺织企业需求迟滞，10月黄金周假期中许多工厂都暂时停产。(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。