中国本年度棉花进口将占全球半数以上--ICAC

欧洲央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升 但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
* 中国2011/12年度棉花库存将增长一倍以上
* 2012/13年度全球棉花库存若增长9%,将打压棉价
路透5月1日电---国际棉花咨询委员会(ICAC)周二表示,中国2011/12年度棉花进口将占到全球的一半以上,推动当年的世界棉花贸易量增长13%.
ICAC秘书处在月度报告中称,由於进口增加,中国2011/12年度棉花库存将增长逾一倍,达到500万吨,从印度,巴西和澳洲的进口也有可能达到纪录高点.
ICAC称,同期美国棉花出口将下降21%.
2012/13年度棉花种植面积和全球棉花产量料双双下降,因同期中国棉花产量料减少13%.印度,巴基斯坦,巴西和土耳其的产量也可能下降,但美国料增长11%.
若2012/13年度全球棉花库存一如预期上升9%,将打压全年国际棉花价格,但ICAC认为,价格会下降多少,取决於中国增加的棉花库存的用途.(完)
--编译 郑茵;审校 程琳
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