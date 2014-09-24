中国计划削减明年棉花进口量 令美国农户的希望破灭

路透纽约9月23日 - 中国计划削减明年棉花进口量，这对希望棉价持续反弹的美国农户冲击最大，令人更加担心政策调整可能损及全球贸易并遏制需求。

中国周一表示，将把明年棉花进口量下调至89.4万吨(合410万包)，此为按照加入世贸组织承诺的最低关税进口配额。

美国政府原预计2014/15作物年中国进口量将为800万包，中国计划下调后的进口量几乎是美国政府预估值的一半；2014/15作物年已于8月1日开始。受此消息影响，美国ICE期棉价格下跌。

中国仍有可能宣布提振整体进口量的新措施。但市场人士称，这一计划将损及中国对外国棉花的兴趣，并鼓励本国棉厂使用国产棉。

独立棉花交易商兼谘询机构Risk Analytics顾问Louis Rose称，3月期棉CTH4可能将跌至50美分。周二该合约收报每磅62.48美分。

过去三年来中国储备棉的库存量，已足以供应国内纺织厂需求两年之久。

由于对中国新政策的担忧加剧，棉价从5月起已大跌25%，对多数美国农户而言已经跌破损益平衡点。

从1975年起就在北卡州种植棉花的农户Jerome Vick表示，明年可能不种棉花了，这是他将近二十多年来首度停止栽种。

等到农户开始营销两年来产量最大的美国棉花时，价格可能略有回升。

但棉价估计难以回到近期高点。在5月之前，棉价从2013年1月以后从未低于78美分，今年3月甚至高达96美分。

Vick表示，虽然良好的天气与单产可望抵销一些价格跌势，但他种植棉花的成本为每磅70-75美分。他所种的白薯(番薯)与菸草价格较佳。(完)

(编译 于春红/陈宗琦；审校 李婷仪)

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