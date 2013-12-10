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中国财经 | 2013年 12月 10日 星期二 16:20 BJT

中国严打企业掺混外棉交储牟利

路透北京12月10日 -中国又有两家棉花加工商被禁止向国储库销售棉花。中国正在加强整治，因怀疑部分企业通过掺混外棉与国棉，利用价格较低的外棉牟利。

行业中将这种非法操作称作“转圈棉”。企业藉此可以赚取外棉与国储棉之间的巨大价差。

本次严打意味着对棉花加工企业加强审查，若造成进口减少，可能会打压全球棉价。

今年是中国连续第三年实施国家收储政策，收储价为每吨20,400元人民币(3,300美元)，较洲际交易所(ICE)美国期棉3月指标合约高出88%。中国制定较高收储价旨在支持国内棉农。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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