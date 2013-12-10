中国严打企业掺混外棉交储牟利

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透北京12月10日 -中国又有两家棉花加工商被禁止向国储库销售棉花。中国正在加强整治，因怀疑部分企业通过掺混外棉与国棉，利用价格较低的外棉牟利。
行业中将这种非法操作称作“转圈棉”。企业藉此可以赚取外棉与国储棉之间的巨大价差。
本次严打意味着对棉花加工企业加强审查，若造成进口减少，可能会打压全球棉价。
今年是中国连续第三年实施国家收储政策，收储价为每吨20,400元人民币(3,300美元)，较洲际交易所(ICE)美国期棉3月指标合约高出88%。中国制定较高收储价旨在支持国内棉农。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。