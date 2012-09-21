中国棉花“堰塞湖”成就“小慢牛” 但顶部或触手可及

作者 李文科

路透北京9月21日电---尽管中国棉花比外国棉花价格高出数千元,且後者仍挣扎在下跌的泥沼中,但中国的投资者在未来数月却可以期待一轮棉花的"小慢牛",而这都源於中国政府亲手搭建的棉花"堰塞湖"带来的政策红利.

所谓棉花"堰塞湖",即中国政府对棉花进口采取配额制并以一定价格不限量敞开收储国内棉花,而今年全球棉花呈供大於求态势,国内收储价远高於国际棉价,价差一度逾4,000元人民币之巨,引发国内高价棉花乏人问津,国外廉价棉花则受制於有限的进口棉配额而只能滞纳在中国港口,用棉企业则叫苦不迭.

本周初中国国家发改委官员的政策号令一出,郑商所棉花期货立刻如脱缰野马向上突破,不仅如此,受益於抛储即将终结、收储如约开秤,且年内停止进口棉等利好政策,多数市场人士认为,在今年底前棉花下跌可能性几乎没有,逢低入市做多棉花几无风险.

中国国家发改委经贸司处长张显斌本周稍早称,进口配额问题今年暂时不研究,储备棉投放本月底截止.

不过,市场人士坦言,由於缺乏基本面的支撑,国际棉价将因供需矛盾加剧而继续下滑,享受政策红利的中国棉市"小慢牛"距离顶部的空间亦相对有限,国家收储棉花的价格20,400元人民币/吨就是其难以逾越的"天花板",与目前主力合约报价相距约500元左右.

因此,中国投资者选择棉花"小慢牛"最好仅作为策略选择,棉花後市更多呈现一种缓步上坡的疲态走势,获利空间较小,而这亦将损伤部分投资者的热情.

"棉花现在是下跌的空间被封杀了,但上涨应该是很慢的,很疲的一个过程,很难有连续的上涨,做也挺难做的,"海通期货资产管理部负责人王克强称.

但他也强调,从操作策略上看,破位往下走的可能性比较小,跌到区间下沿的时候买入一部分也是可以的,未来棉花走势料是一个平缓的上升通道,获利较难.

亦有乐观者认为,既然慢牛格局已定,无论现货还是期货,低点买入棉花就能盈利.

"现在期货近月合约价格在每吨19,000多元,现货价18,600多,买进去就可以,纺织企业买现货就可以."上海中期棉花分析师见惊雷认为.

尽管受制於实体经济需求疲弱以及棉花丰产预期,国内外棉花期价在5月初均破位下挫,国内棉花期价亦跌至收储价下方,但国内调控政策给了国内棉花有效支撑,令棉价始终高出国外棉价,比如洲际交易所(ICE)指标12月期棉.

实际上,除了套期保值的部分产业资本,多数逐利的资本会将追求更高的投资收益放在首位,行业政策利好尽管已封杀了棉花下跌区间,降低了棉花投资风险,但由於顶部基本确定,且收储预期让棉价此前的下跌并不到位,因此棉花未来的波动区域当然亦被大大收窄.

横向比较而言,工业品或者农产品等期货品种的区间可能比棉花更宽,反而对追逐更高收益的投资者更有吸引力.

一位资深的行业投资人士就坦言,国内工业品期货此前基本探明底部,价格向下空间也不大,虽然往上仍缺乏基本面的支撑,但与棉花不同的是,包括铜、橡胶和螺纹钢在内的工业品後市波动区间较宽,可操作空间大.

与此同时,从今年7月开始因美国新一轮量化宽松政策(QE3)预期和基本面相互作用而加速上涨的农产品期货仍是市场未来交易的明星品种,尤其是大豆、玉米以及油脂类期货品种在QE3尘埃落定後基本利好出尽,後市亦很可能出现一波下行行情,振幅更将远远超过棉花.

**政策市还能走多远?**

尽管目前期货已经渐入主流投资者的视野,但对於很多机构投资者而言,农产品,尤其是棉花市场仍是其不太愿意触碰的品种,不仅因为收益可能有限,更是因为其"政策市"的特性.

究其原因,棉花等部分农产品市场的"政府调控之手"过於强硬,令投资者无法从理性分析市场供需和技术面来判断未来市场走势,并从这些判断中获利,这些品种的共同特点就是随政策而动.

"有些农产品完全不需要看基本面,只要看政策就好了....但对於投资者而言,要让他们根据对政策的判断来进行投资无异於进行赌博,"华东一位私募期货投资基金的投资总监告诉路透.

不仅如此,中国棉花的"政策市"已经不仅令投资者感觉难以适从,更是令整个棉花产业链集体诟病,行业协会官员更是精辟概括目前的棉花形势为"纠结".

无论收储、抛储还是进口配额制度,监管层一直强调意在稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期,保护棉农利益,保证市场供应,但实施数年以来,棉花政策市的结果除了"堰塞湖"之外,被掩盖的矛盾在今年集中爆发,几乎令整个产业链进入"负循环"状态.

"现在这些政策对棉农还可以,但棉农也不满意,对贸易企业不利,对纺织企业最不利,加工企业也仅是尚可,整个企业抱怨得比较多,悲观的比较多,"一位大型期货公司棉花分析师坦言.

该分析师认为,推行市场化是解开目前棉花产业链"纠结"的良药,虽然政府调控本意是要保护这个行业,但最终结果是让这个行业更长期限地处於不死不活的状态,或者处於弱势,给行业实际造成了更大困难,"很多时候调控调到最後是帮倒忙,市场本身是有运行逻辑在其中的".

**本周大宗商品重要新闻一览**

--中国国家发改委经贸司处长张显斌称,当前最重要任务切实落实好临时收储政策,保持棉花市场平稳运行,进口配额问题今年暂时不研究.且将於本月底停止投放储备.

--美国期棉周四收低,因投资人获利了结.市场虽弥漫着对经济的悲观气氛,但棉花市场本周表现出比其它许多大宗商品更强的抗跌性.

--大豆市场短短几天就几乎吐尽此前一个月攒下的涨幅,因投机客多头平仓来势汹汹,农户也急於在收割後立即脱手.而对於全球最大油籽进口国和消费国中国,这场大跌也许是一场意外之喜.

--8月全球粗钢产量降1%至1.24亿吨,中国产量降1.7%至5,870万吨--世界钢铁协会

--中国煤炭工业协会表示,受世界经济持续低迷、国内经济发展困难增多影响,煤炭经济运行下行的压力加大.预计全年煤炭产能增长超过需求增长,进口仍保持高位,供大於求的压力依然很大.(完)

--审校 杨淑祯

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