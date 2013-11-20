中国年度棉花产量料降12.3%--调查

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透上海11月20日 -行业网站--中国棉花信息网周三公布的调查结果显示，2013年度中国棉花总产量料为667.8万吨，较上一年度减少12.3%，受主产区新疆和长江流域的不利天气影响。
调查报告称，2013年度全国棉花单产水平同比普遍下降，平均单产94.3公斤/亩，较上年下降9.3%，降幅较8月份调查结果扩大5.8个百分点。
调查显示，作为主产区的新疆在棉花生长期间遭遇积温偏低和干旱，部分地区9、10月份出现早霜和雨雪天气，或令全疆单产同比减少12.7%。
报告称，长江流域棉花单产降幅亦较大，因7-8月份持续高温干旱天气，令棉花衣分整体偏低，而9月下旬受阴雨天气影响，僵瓣和霉瓣大量增加。
该调查由中国储备棉管理总公司承建的国家棉花市场监测系统于10月20日至11月1日进行，样本涉及15个植棉省(自治区)、90个植棉县(市、团场)和4,476个定点植棉信息联系户。
美国农业部(USDA)本月稍早发布报告，将2013/14年度中国棉花产量下调50万包，至3,250万包(708万吨)。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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