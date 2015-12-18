2015年中国棉花总产量同比降9.3%至560万吨--国家统计局

统计局并公布，2015年全国棉花播种面积3,799.0千公顷（5,698.4万亩），比2014年减少423.4千公顷（635.1万亩），减少10.0%。

分地区来看，，新疆棉花播种面积比2014年减少49.0千公顷（73.5万亩），下降2.5%；其他地区减少374.4千公顷（561.6万亩），下降16.5%，降幅比上年扩大。

不过，新疆主产区地位进一步巩固。2015年新疆棉花产量350.3万吨，占全国的比重为62.5%，比2014年提高3.0个百分点，棉花生产区位优势进一步提升。其中，新疆棉花播种面积占全国的比重为50.1%，提高3.9个百分点。