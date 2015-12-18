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中国财经 | 2015年 12月 18日 星期五 17:30 BJT

2015年中国棉花总产量同比降9.3%至560万吨--国家统计局

路透北京12月18日 - 中国国家统计局周五公布，2015年全国棉花总产量560.5万吨，比2014年减少57.4万吨，减产9.3%。

统计局并公布，2015年全国棉花播种面积3,799.0千公顷（5,698.4万亩），比2014年减少423.4千公顷（635.1万亩），减少10.0%。

“棉花产量减少主要由于面积下降.，..因播种面积减少减产61.9万吨。”国家统计局农村司高级统计师侯锐解读称。

分地区来看，，新疆棉花播种面积比2014年减少49.0千公顷（73.5万亩），下降2.5%；其他地区减少374.4千公顷（561.6万亩），下降16.5%，降幅比上年扩大。

不过，新疆主产区地位进一步巩固。2015年新疆棉花产量350.3万吨，占全国的比重为62.5%，比2014年提高3.0个百分点，棉花生产区位优势进一步提升。其中，新疆棉花播种面积占全国的比重为50.1%，提高3.9个百分点。

统计局并公布，2015年全国棉花单位面积产量1,475.3公斤/公顷（98.4公斤/亩），比2014年增加12.1公斤/公顷（0.8公斤/亩），提高0.8%。（完）

欲览分省产量详情，请点击国家统计局网站链接 here

欲览统计局解读，请点击链接 here

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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