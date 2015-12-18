2015年中国棉花总产量同比降9.3%至560万吨--国家统计局

紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目 主打存储芯片
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京12月18日 - 中国国家统计局周五公布，2015年全国棉花总产量560.5万吨，比2014年减少57.4万吨，减产9.3%。
统计局并公布，2015年全国棉花播种面积3,799.0千公顷（5,698.4万亩），比2014年减少423.4千公顷（635.1万亩），减少10.0%。
“棉花产量减少主要由于面积下降.，..因播种面积减少减产61.9万吨。”国家统计局农村司高级统计师侯锐解读称。
分地区来看，，新疆棉花播种面积比2014年减少49.0千公顷（73.5万亩），下降2.5%；其他地区减少374.4千公顷（561.6万亩），下降16.5%，降幅比上年扩大。
不过，新疆主产区地位进一步巩固。2015年新疆棉花产量350.3万吨，占全国的比重为62.5%，比2014年提高3.0个百分点，棉花生产区位优势进一步提升。其中，新疆棉花播种面积占全国的比重为50.1%，提高3.9个百分点。
统计局并公布，2015年全国棉花单位面积产量1,475.3公斤/公顷（98.4公斤/亩），比2014年增加12.1公斤/公顷（0.8公斤/亩），提高0.8%。（完）
欲览分省产量详情，请点击国家统计局网站链接 here
欲览统计局解读，请点击链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%；12月末商品房待售面积69,539万平方米，比11月末的69,095万平方米略有增加。