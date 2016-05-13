中国储备棉出售开局热络 因棉纺厂原料供应短缺--USDA

路透纽约5月12日 - 美国农业部(USDA)周四发表一份报告称，中国储备棉出售开局火热，仅开售第一周的销量就超过了去年全年，这说明中国市场的高品级棉花供应短缺。

中国政府自2016年5月3日开始储备棉销售的首周就卖出120,350吨(超过55万包)。USDA驻北京专员在日期为5月9日的报告中表示，挂牌销售的储备棉接近售罄，且销量几乎为2015年总销量的两倍。

“这表明中国纺织业极度短缺高品级棉花，”USDA部称。

以往的储备棉销售遭市场冷遇，令人质疑中国储备棉在经过数年囤积过程后的质量状况。中国已在2014年取消棉花临时收储政策。

在棉花收储政策实施期间，中国棉花库存估计已增至1,100万吨左右。

USDA表示，储备棉的旺销情形可能还将持续，因为中国棉纺企业的棉花短缺问题将继续存在。这也将继续“进一步抑制”进口。中国当前每日挂牌出售约30,000吨储备棉的步伐可能还将加快，看起来今年的棉花售价更能令买家接受。(完)