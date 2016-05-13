中国储备棉出售开局热络 因棉纺厂原料供应短缺--USDA

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透纽约5月12日 - 美国农业部(USDA)周四发表一份报告称，中国储备棉出售开局火热，仅开售第一周的销量就超过了去年全年，这说明中国市场的高品级棉花供应短缺。
中国政府自2016年5月3日开始储备棉销售的首周就卖出120,350吨(超过55万包)。USDA驻北京专员在日期为5月9日的报告中表示，挂牌销售的储备棉接近售罄，且销量几乎为2015年总销量的两倍。
“这表明中国纺织业极度短缺高品级棉花，”USDA部称。
以往的储备棉销售遭市场冷遇，令人质疑中国储备棉在经过数年囤积过程后的质量状况。中国已在2014年取消棉花临时收储政策。
在棉花收储政策实施期间，中国棉花库存估计已增至1,100万吨左右。
USDA表示，储备棉的旺销情形可能还将持续，因为中国棉纺企业的棉花短缺问题将继续存在。这也将继续“进一步抑制”进口。中国当前每日挂牌出售约30,000吨储备棉的步伐可能还将加快，看起来今年的棉花售价更能令买家接受。(完)
(编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。