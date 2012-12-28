中国新型城镇化“摸着石头过河”

资料图：一名农民在农田中劳动，背后是上海崛起的新式居民区。 REUTERS/Aly Song

* 新型城镇化被寄予改革厚望

* 发改委和住建部等多部门都在进行专题研究

* 涉及内容庞杂,包括空间布局、产业政策等多方面

* 现行土地制度和人口制度改革更需同步推进

作者 乔艳红/沈燕

路透北京12月28日 - 中国有句古语叫"郡县治,天下安",现如今推进新型城镇化被定调为扩大内需的最大潜力所在,被寄予改革厚望,也恰恰反映了这一点.

但城镇化是一个庞大的系统工程,涉及到空间布局和产业政策等多方面.在资源、人口以及公共服务设施不足等诸多堆积如山的现实难题面前,中国新型城镇化丝毫不亚于另一场"摸着石头过河"的大规模经济改革.

虽然中国目前并没有城镇化的主管部门,但眼下无论国家发改委、住建部、抑或政府智囊研究机构--国务院发展研究中心,都在紧锣密鼓进行着有关城镇化的课题研究和政策制度设计.

"虽然中国目前的城镇化率已经超过50%,但质量并不高,至少有百分之十几,约2亿左右是那些生活在城市却不是市民的农民工,因此发展新型城镇化最重要的是要有质量的城镇化."国务院发展研究中心一位不具名的专家指出.

据其透露,该中心已组织约20多人的庞大专家团队,接受一项决策层布置的有关中国发展城镇化的课题研究任务,内容涉及面比较广,相关的报告预计会在明年6月份完成.

而住建部及发改委的官员也表示,所在部门都有涉及城镇化的相关司专门研究政策制度的设计,目前一切工作都在进行中.

大力推进城镇化是中国新一届政府施政理念的重要内容.国务院副总理李克强多次强调,中国要依靠改革实现没有水分的真正发展,而城镇化是发展最大的潜力.

据上海证券报周三报导称,全国城镇化规划草案已经基本成型,决策部门目前考虑从户籍制度改革、土地制度改革、住房政策完善、财税体制改革、地方投融资体制改革以及行政区划调整六大方面着手,为今后的城镇化快速健康发展,提供强有力的体制和政策支持.

欲浏览中国过去10年GDP、出口及城镇化率图表,请点击链接(link.reuters.com/hek83t)

中国"三农"(农业、农村和农民)问题专家、中国人民大学农业与农村发展学院院长温铁军日前在一次公开场合称,中国实际上并没有城镇化的主管部门,当提出一个比较合理的政策逻辑时,会找不到实施贯彻的部门,"哪个部管城镇?没有!...政策部门哪个是专门对应'三农'的?没有!"

"这背后是多个利益集团,在左右着这样的一个导向,不是讨论不清楚,不是政策思路不清楚,也不是领导人的战略没想好,要注意看那背后有多种不同的利益结构的问题,"他说.

**另一场改革**

中国经济正步入深度调整期,潜在增速下降是不争的事实.外需持续低迷,投资效率低下和重复建设严重,让以往拉动经济成长的两驾马车均失去动力.而促消费、刺激内需,成为中国转变经济增长方式、实现长期健康良性发展的关键.

诺贝尔奖得主斯蒂格利茨在世界银行的一次会议上就指出,21世纪对世界影响最大的两件事情,第一是美国的高科技产业,第二是中国的城市化.

"或许这也是中国新一任政府如此看重城市化,并结合中国自身特点提出建设新型城镇化的重要原因,"前述国研中心的专家称.

而中国过去"摊大饼式"的城市化进程,实际是靠大量的投资投入和大量的土地投入"堆砌"出来,效率低下且容易滋生房地产泡沫、激化社会矛盾等问题.很多农民进了城,却拿不到市民身份,更享受不到医疗、教育等社会福利保障.

该位专家认为,中国城镇化将是一个很庞大的工程,涉及到方方面面的改革.如城镇化该选择何种路径发展?当原有的城市规模已经庞大,交通,人口,资源的压力已经突现,新型的城镇化将如何布局?何种产业支撑?就业政策,户籍制度,土地制度,公共服务等等都将涉及.

上证报援引知情人士称,新型城镇化的六大指导原则包括体现以人为本的理念,着力提高人口城镇化水平,降低城镇准入门槛;坚持城乡统筹,把推进城镇化和工业化、农业现代化紧密结合,以工促农、以城带乡,实现城乡经济一体化发展.

"中国的城镇化战略选择,将会同步带动中小企业发展和农民非农就业,以及带动普通百姓的现金收入增加,把原来的外需拉动经济的增长方式转变为内需拉动,"温铁军评价道.

他并指出,发展中国家的城市化道路没有一个可以被认为是成功的,简单归纳为八个字就是:"空间平移,集中贫困".他认为,中国的城镇化从具体内涵上,主要是指和县域经济有关的城镇建设.而县域经济的两个内涵,一个就是中小企业,另一个就是城镇化,两者高度相关.

国务院参事、国务院发展研究中心金融所名誉所长夏斌在谈到城镇化问题时也说,城镇化的问题是一系列政策制度调整改革的结果,而不是一开始的"抓手".是一个战略任务目标,而不是现在对部门的具体工作要求,它没法一下子实现,是一个逐步的过程.

**道路该怎么走?**

新一轮的城镇化势必将更加注重"质量",不仅是要让农民进城,还要以产业转移为依托,确保农民进城后能找到稳定的工作并享有市民待遇,真正做到"安居乐业".业内人士认为,城镇化的推进可能先从户籍制度和土地制度入手.

"国家要采取一定措施,把产业投向有意识、有计划、有规划地从大城市到中小城市到镇上转,形成一个梯度的转移,"中国国际经济交流中心副秘书长陈永杰称,城镇化要有序推进,大中小城市和镇这四个档次要分清楚,重点是解决大城市病和吸纳农村转移劳动力.

国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁在谈到城镇化改革的突破口时,也提到三个方面:户籍管理制度、土地问题以及土地制度涉及的征用制度改革.

交银国际在研究报告中称,理想的城镇化模式应通过对现有的户籍制度、土地制度等进行改革,使农民更加顺利地融入城镇生活,"新型城镇化需要改革,但仅可能是渐进、稳步推开的,不大可能在全国迅速铺开."

福建、云南等地近期已经出台城镇化体系建设规划方案,哈尔滨和南宁两地政府日前发布有关改革户籍管理制度的政策,其中就有取消农业和非农户籍划分,建立城乡统一的户籍管理制度.而前一段时间中央政府提出加大对被征用土地的补偿力度,也是在原有土地制度不变的情况下所做的改进.

国泰君安宏观分析师汪进认为,城镇化分两个方面,一方面是在农村领域,要配合产业向中西部转移,推进中小城镇建设和发展,适当提高征地补偿标准等,把农村劳动力人口转移出来,"倘若没有产业转移的配合,谈中小城镇建设就是一句空话."

而在城市方面,现在城镇化率高达50%多,但其中有超过10%的流动人口是不享受市民待遇的,要在医疗、教育等方面逐渐推进,逐步放开户籍制度,"时间多久不知道,但至少要行动起来."

"城镇化是个漫长的过程,当你城镇化做到位的时候,事实上全面小康已经实现了,中等发达国家水平也实现了,"申银万国宏观经济分析师李慧勇称.(完)

(审校 张喜良)

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