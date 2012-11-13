中共提出培育世界级企业目标

* 十八大提出培育世界级跨国公司

* 海外业务占比仍需提高

* 贸易磨擦和保护属自然反应

* 企业需创新,政府需扶持

作者 林琦

路透北京11月13日电---全球贸易保护主义在金融危机後大行其道,崛起的中国更成箭靶.中国企业国际化是进是退,正在召开的中共十八大上给出一个明确的答案:加快走出去步伐,培育一批世界级跨国公司.

对於羽翼已成的中国企业,金融危机的延续也正提供了飞向四海的良机.

目前中国企业要成长为类似通用汽车(GM.N),可口可乐(KO.N)世界级跨国公司,不仅收入规模需继续壮大,而且国际化特征要更加明显.一些出席会议的代表因此认为,中国企业未来成长道路势必将走向国际舞台,而当前的贸易磨擦和投资壁垒只是小插曲.

他们更相信未来将有相当多企业通过并购及海外设厂在全球亮相,来获得海外技术、市场和资源.但究其根本,自主创新才是企业竞争力之本.

"中国需要世界,世界走进中国",中国国资委主任王勇以此为概述目前的经贸形势.他认为,中国企业应更加国际化的姿态,更加市场化的行为,在海外寻找商机.

中共十八大报告提到,加快走出去步伐,增强企业国际化经营能力,培育一批世界水平的跨国公司.而在五年前中共十七大报告则这样表述,"支持企业在研发、生产、销售等方面展开国际化经营,加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌."

对比可看出,仅五年时间,中国已将目标瞄向世界级的跨国公司,而不仅仅是跨国公司.

中国应有这样的底气,今年财富杂志评选的世界500强名单中,来自中国上榜公司已逾70家,总量上已超过日本,仅次于美国.

不过,亮丽业绩背後仍有一些遗憾,即中国这些超大型企业中,相当多海外业务占比仍较低,离跨国企业的标准尚有距离.

广义而言,企业通过直接投资在海外设立分支,在世界范围内生产和销售,即可视作跨国企业.但西方经济学者一般将海外业务业绩亦视作跨国公司评定标准,只有海外业务在公司总资产、销售额或利润的份额占25%以上,才被视作跨国公司.

中国入选500强名单最多的中央企业,较具代表性.中国国资委旗下所有央企2011年海外业务实现营收3.5万亿元人民币,净利1,034.5亿元,分别占全部央企的16.9%和11.3%.

**加快国际化**

外贸专家、商务部国际研究院前副院长李雨时指出,中国外汇资金相当充裕,国家鼓励企业向外投资;而中国企业实力壮大,过剩产能需要找到新的市场,这样,未来大量中国企业通过海外投资或收购,加速国际化路线也就顺理成章.

中国最大的工程机械生产商--三一集团几年前已开始在全球布局.其掌门人梁稳根近日在十八大上表态,希望五年後公司海外业务收入占比能由今年的15%提高至40-50%.

"今後会根据计划,加大海外投资,同时也要加大海外收购的杠杆,不排除再次到欧洲进行收购."梁稳根说.

而在武钢集团总经理邓崎琳的眼里,在国际范围内寻求矿产资源是公司寻求原材料自给的主要解决方案.他透露,武钢集团希望通过3-5年的努力,拥有的海外铁矿石和焦煤能基本满足自身需要,而目前只有15%的原材料来自国内矿山.

中航工业集团董事长林左鸣认为,"企业的核心竞争力,企业知名品牌,如果不定位在全球市场,也就是不定位在跨国公司的话,那是无法做成的."

他指出,中航工业的国际化,包括投资国际化,市场国际化和资源国际化等多个方面.资源不仅是指矿产等自然资源,还包括技术,研发等智力资源.

而全球金融危机的延续也给中国企业海外收购和投资建厂创造一些便利条件.

"总的来说,现在是一个并购好时机,"中国电子科技集团总经理熊群力对路透表示,不仅仅是因为价格便宜,而且不少国外企业已认为与中国企业合作,是一个很好的发展道路.中国强大的国内市场以及不断提升的企业竞争力,都是吸引海外企业的亮点.

**自然反应**

中国企业加速国际化举措,令不少欧美企业惊呼"狼来了".于是涉及中国企业的贸易保护及磨擦事件近期不断发生.例如近期美国国会就以华为和中兴(000063.SZ)的通讯产品存在安全隐患,对其展开调查.而三一集团在美建设的风电场亦被美国相关部门以涉及国家安全为由,要求其拆除.

熊群力认为,中兴华为在一定意义上已不是企业的问题,而是中国企业做大後的一种自然反应.传统发达国家的企业有一种危机感,自然产生一些抵触情绪.既使不是中兴华为,别的企业也会遇到同样的问题.

"中国企业的对策,首先就是创新,核心竞争力要建立在自己创新的技术和产品上."他表示,国家亦应进行相应的政策宣传,化解海外不少人对中国政策的不理解.

在中国政府层面,相关部委已与欧美等发达国家展开紧急磋商,给不断升温的贸易保护主义降降温.

中国商务部长陈德铭在中共十八大新闻会上明确表示,跨国公司的全球布局在最近几十年的全球化中已经基本完成了,价值链也已经形成了,各国都在全球价值链中分到自己的一个部分.

"在这样一个全球化背景下,你中有我,我中有你,一些大的贸易摩擦肯定是双刃剑,一定是双方都受损失,两败俱伤."

中国主权财富基金--中投公司CIC.UL董事长楼继伟亦在接受路透采访时表示,当前部分西方国家贸易保护主义和投资保护主义都在抬头,可能对中国的政策制定形成"反面刺激".

"我去美国的时候,我也跟他们讲,我不是政策执行者,但是你们要看到,中国在对外开放时候的态度,假定说美国采取更为保护性的措施话,有可能对我们政策开放连续性有很大不利影响."他说.(完)

--审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。