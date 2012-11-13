十八大花絮：最惜字如金的部长--住建部部长姜伟新

路透北京11月13日电---若将中共十八大会议期间部长们在镜头前的风格作一番梳理,不难发现,本次会议期间第一惜字如金的部长,或许是肩负楼市调控,保障房建设重任的中国城乡住房建设部部长--姜伟新.

无论是在人民大会堂中央机关团的对外开放讨论会上,抑或在十八大新闻中心关於民生问题的专题新闻发布会上,姜伟新的滴水不漏和惜字如金令诸多记者印象深刻.

周一举行的十八大民生专题新闻发布会上有四位部门领导参加,尽管住建部的表态为各路记者众所期待,但姜伟新在回答记者相关问题以及介绍住房的民生情况时,其发言和回答无疑将简洁发挥到极致.

在问及中国明年的保障房建设情况时,姜伟新答:"中央政府定的是十二五期间要建设3,600万套城镇保障性住房,2011年已经开工了1,000万套,今年开工了700多万套,明年计划开工数量正在研究当中."

在全场响起的笑声中,姜伟新继续称,"五年3,600万套,您自己来算账,去年1,000万套,今年700多万套,还剩多少?"

此语一出会场又是笑声一片,"明年不会低於500万套,正在商量,有可能在600万套左右."在会场的一片笑声中姜伟新表情严肃,字斟酌句地说出大数.

而当路透社记者问及如何评价中国楼市调控的成效以及房地产调控何时会放松时,"房地产市场调控政策现在还没想放松,回答完毕."姜伟新一语带过.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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