习近平当选中共中央总书记和军委主席

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
* 十八届中央政治局常委共七名,较上届减少两名
* 习近平当选中央总书记和军委主席
* 其他六常委依次为李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽
路透北京11月15日电---中国共产党新一届领导核心--中央政治局常委周四正式亮相,习近平当选第十八届中共中央总书记和军委主席.新当选的七个常委悉数与媒体见面,本次常委数较十七大的九名减少两名.
依次进入人民大会堂的中央政治局常务委员会成员为习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽.其中习近平、李克强为第十七届政治局常委.
"新形势下,我们党面临许多严峻挑战,党内存在着许多亟待解决的问题.尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题,必须下大力气解决."习近平对记者发言时称.
中共十八届一中全会还决定习近平为中央军事委员会主席,范长龙、许其亮为中央军事委员会副主席;会议批准王岐山任中央纪委书记.
下附为新一届中央政治局常委名单及个人简历:
**习近平
59岁,前国务院副总理习仲勋次子,现任中华人民共和国副主席.他的妻子彭丽媛是中国知名民族歌唱家.
**李克强
57岁,自2008年起担任中央政治局常委、国务院副总理.
**张德江
65岁,於2008年晋升为国务院副总理.2012年3月,中央决定由张德江取代倒台的薄熙来,担任重庆市委书记.
**俞正声
67岁,自2002年起一直担任中央政治局委员.现任上海市委书记.
**刘云山
65岁,现任中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长.
**王岐山
64岁,自2008年起担任国务院副总理.其岳父是中共第十三届中央政治局常委、前国务院副总理姚依林.
**张高丽
65岁,自2007年起任中共天津市委书记.
周三闭幕的中共"十八大"选举产生中央委员会委员205名和171名候补委员,以及130名中央纪律检查委员会委员.
中共十七届中央政治局共有九名常委,分别为:胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、习近平、李克强、贺国强、周永康.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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