十八大特写：天津崛起昭示中国经济后劲仍足

作者 沈燕

路透天津11月6日电---11月的初冬,中国北方最大的综合性港口--天津港东疆保税港区,停着一艘巨大的货轮,上面摆放着五颜六色的集装箱,远看就像一个巨大的魔方.

而在距码头不远处,整齐宽阔的港口区域,一长列的大货车正排队等候着,为清冷的季节增添着人气.

"今年前10个月天津港货物吞吐量达3.96亿吨,全年估计4.7亿吨,集装箱吞吐量将达到1,200万标准箱,高於去年全年的4.53亿吨,及1,150万标准箱."天津港(集团)有限公司新闻发言人张立异对前来参观的记者们介绍.

这或许正是中国经济企稳回升的一个缩影.尽管外界对中国这一全球第二大经济体的经济硬着陆心存忧虑,但三季度宏观数据已经显示出中国经济筑底迹象.而天津正担任着领跑者的角色.

今年前三季度天津GDP同比增长13.9%,增速全国第一,亦远高於全国GDP(国内生产总值)7.7%的同比增幅.

浏览2005年以来天津GDP增速与全国比较图,请点击(r.reuters.com/zuv73t)

天津港吞吐量目前在国际排名第四,也是天津建成北方国际航运中心和国际物流中心的核心载体.据张立异介绍,到2015年,天津港货物吞吐量将达到5.6亿吨,集装箱吞吐量达到1,800万标准箱,港口等级达到30万吨级.

不过,在天津市规划展览馆内,LED播放屏声光电三位一体同步演示的规划模型前,体积庞大的天津港也只是偏安一隅.

若将目光移至天津正在建设中的滨河新区,中心城区,掠过错落有致中西建筑结合的街道,以及为支撑天津快速发展进行人才储备的海河教育园区,再联想到中国诸多功能定位明确的城市开发区,不难推断,中国经济发展的後劲仍足.

内忧外患之下,中国今年经济增速已落入"七上八下"的新区间.即将在十八大後掌权的新一代领导人,料将淡定告别过去十年的高增长期,接受经济减速的自然规律,从而赢得结构调整和推进改革的空间.

而现任天津市委书记的张高丽,在其主政期间,由於高科技和滨海新区带动当地经济迅速发展,被外界冠以"天津模式".外界估计,张高丽过去在广东、山东和天津推动经济增长,被视为中共十八大後新一届政府国务院常务副总理的热门人选.

**崛起的天津**

如果说"近代百年看天津",是指天津能够浓缩中国近百年的历史,那麽天津经济崛起带来的变化,在这个面积1.19万平方公里,人口1,354万的城市更是显而易见.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁评论称,天津曾是中国几个直辖市中发展最慢的,但这几年明显不同,尤其是纳入国家级的环渤海地区经济中心功能区後,政策支持以及一些大项目相继落户,天津发展的红红火火.

2006年,天津被完整定位为"环渤海地区经济中心,国际港口城市,北方经济中心和生态城市",并将"推进滨海新区开发开放"纳入十一五规划和国家战略,设立国家综合配套改革试验区;2009年11月,国务院批复同意天津市调整滨海新区行政区划,经济进入高速发展时代,增速连续多年位於全国领先位置.

"天津这些年的发展确实很快,因为工作关系经常来天津,每次来都能感觉到城市的变化."中华全国新闻工作者协会国内工作部的副主任王一龙感叹,"不像一些大城市,无论从空间或其它方面感觉接近饱和,而天津有後发者的优势,能感到这个城市发展的後劲."

的确,"大飞机,大火箭,大造船,大乙烯"等一大批工业项目,让天津成为全球唯一兼有航空与航天两大产业的城市.

位於天津滨海新区空港物流加工区的空客A320系列飞机总装线是亚洲第一条、全球第四条民用飞机总装线,也是空中客车公司欧洲以外第一条总装线,并已於2008年投入运营.

截至今年8月,空客公司已向11家中国航空公司交付了97架天津总装线完成总装的A320系列飞机,也让天津成为继美国西雅图、法国图卢兹、德国汉堡之後世界上第四个拥有大飞机总装线的城市.

牛犁并提到,尽管中国有很多经济开发区,但要上升成为国家级的经济发展新区并不多,这意味着不仅有政策的倾斜支持,同时会带来一些大的项目,也促成当地经济的快速发展.

目前,国家级新区包括上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区、浙江舟山群岛新区、兰州新区和广州南沙新区.

国家发改委地区经济司司长范恒山曾表示,"将功能区的建设上升到国家层面可以实现发展思路一贯到底的设想,使功能区的发展不受领导人变更的影响,促进一个地区可持续发展,并最终有利於整个国家经济社会的全面协调可持续发展."(完)

--审校 张喜良

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