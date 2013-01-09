中纪委去年累计处分逾16万人 薄熙来案移送司法机关处理

路透北京1月9日 - 中国新一届中央领导人多次高调提倡反腐.中共中央纪委和监察部周三首次采用电视直播形式通报2012年纪检监察机关查办违法违纪案件情况,称全年总计处分160,718人,挽回经济损失78.3亿元人民币.

据中央电视台和中广网等报导,2012年各级纪检监察机关共接受信访举报1,306,822件(次),其中检举控告类的是866,957件次;初步核实违法违纪线索是171,436件,立案155,144件,结案153,704件.

纪检监察机关处分县处级以上干部4,698人,移送司法机关的县处级以上干部961人.薄熙来、刘志军、黄胜、田学仁等严重违纪违法案件,已移送司法机关处理.

此外,中纪委已经对李春城和周镇宏案立案调查.新华网去年12月中旬报导称,四川省委副书记李春城因涉嫌严重违纪,中央已经决定免去其领导职务.周镇宏原本担任广东省委常委、省委统战部部长职务,在2012年初被免职.

自去年11月以来,中国新一届中央领导人多次强调反腐败的重要性.中央政治局近日召开会议称,要坚定果断刹风整纪,加大办案力度,坚决遏制腐败现象蔓延势头.

中纪委还提到,各级纪检监察机关密切关注新闻媒体和网络曝光的党员干部的违纪违法问题,先后查处了一批违纪违法案件,比如根据网络反映,严肃查办了陕西省安监局原局长杨达才、广东省广州市城市管理综合执法局番禺分局原政委蔡彬等案件,回应了社会关切.

去年9月28日,中共中央决定给予原重庆市委书记薄熙来开除党籍、开除公职处分(俗称"双开"),对其涉嫌犯罪问题及犯罪问题线索移送司法机关依法处理.10月底,薄熙来因涉嫌犯罪,最高人民检察院经审查决定,依法对其立案侦查并采取强制措施. (完)

(发稿 沈燕/乔艳红; 审校 黄凯)

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