人大常委称需防范竞相扩大投资

路透北京8月30日电---中国经济的"稳增长"挑战日益加大,全国人大常委会的部分官员和专家表示,应采取更加有效的对策措施破解难题,稳中求进.但在适度增加投资的过程中,要注意防止竞相扩大投资的倾向.

委员并称,增加投资必然带来债务增加.在适度增加举债的过程中,要特别防止扩大地方债务的倾向.地方债务风险一旦爆发,後果不堪设想.

中国经济当前面临持续下行,业界普遍认为中央不会出台类似金融危机时期的大规模刺激计划;不过,地方版的刺激计划却是此起彼伏.宁波、南京、广州、长沙、重庆等市均宣布促进投资和增长的计划.

原湖南省省委书记杨正午就认为,过度投资所付出的代价不仅仅是产能过剩,而且会进一步透支未来的投资需求,出现经济恶性循环.

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速7.6%,创下逾三年来新低.而7月生产、消费、外贸以及信贷数据均不尽人意,凸显当前中国经济的增长压力.

此外,针对实体经济的支持,中国储备粮管理总公司总经理、全国人大农业与农村委员会委员包克辛表示,恢复企业、 投资者信心,要规范地方的征缴税费行为，不能乱征税、 滥收费.

以上观点是在周三的中国全国人大常委会分组审议中发表的.全国人大常委会在中国拥有一系列重要的职权,包括立法权、重大事项决定权、人事任免权等.(完)

--发稿 苏丹; 审校 杨淑祯

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