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时事要闻 | 2013年 7月 30日 星期二 17:19 BJT

中共中央政治局开会分析研究经济形势及工作

路透北京7月30日 - 新华网周二发布快讯称，中共中央政治局今日召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

目前暂无会议内容公布。

中国经济增速已连续两个季度回落，二季度GDP同比增速降至7.5%，而今年全年增速目标为7.5%左右。在市场普遍认为新领导层力推调结构对经济放缓的容忍度有所提高之际，国务院总理李克强提出，要通过宏观调控使经济运行保持在合理区间，其下限是稳增长保就业，上限是防范通胀，在不同发展时段，上下限可以有所不同。（完）

(发稿 张胜男； 审校 曾祥进)

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