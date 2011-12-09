中国CPI年末到明年初料持续走低--交行

路透北京12月9日电---针对中国11月居民消费价格指数(CPI)超预期回落,中国交通银行(3328.HK)最新报告认为,考虑到今年末到明年初通胀将持续走低,且经济增速继续回落,未来货币政策可能在稳健的基调下适度放松.

交行(601328.SS)金融研究中心发布的报告表示,为支持银行信贷增长,准备金率可能将会继续适度下调;但基准利率则可能会保持基本稳定;汇率政策可能更为主动和灵活.

"预计12月CPI可能会降至4%以下,全年CPI可能在5.4%左右,2012年CPI可能下降到3-3.5%左右.总体而言,2012年通货膨胀不会成为宏观经济中的主要问题",报告称.

当前通胀压力明显缓解的主要原因是,商品价格继续回落;前期政府调控措施逐渐起效;国际经济环境恶化导致中国出口行业生产趋弱,再加上国内工业增速出现连续下滑,对上游能源和原材料的需求有所下降.

同时,交行并预计,未来工业生产者出厂价格指数(PPI)亦将继续保持快速下行的态势.

货币政策方面,报告指出,考虑到四季度中国国内生产总值(GDP)增速仍将继续回落、国际市场环境恶化对中国国出口不利,货币政策可能继续保持稳健的总体基调,审慎平衡、前瞻把握、针对举措和适度放松.

具体来看,除了继续下调准备金率,公开市场可能以净投放为主,通过公开市场操作的灵活调节来保持市场流动性合理和适度;同时,信贷投放规模也可能适度增加.

交行认为,2012年基准利率维持在现有水平的可能性较大;虽然不完全排除在外部环境明显恶化的情况下央行会小幅下调利率的可能,但不会形成降息周期

国家统计局周五稍早公布,11月CPI同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%,且为连续第四个月回落;环比则下降0.2%,此前曾连续七个月环比小升.当月PPI同比涨2.7%,亦低於路透调查中值,环比下降0.7%.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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