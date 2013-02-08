（更正）中国2月CPI涨幅将继续上升 全年通胀压力温和--交行

(因原报告有误,更正标题和第一段中对2月CPI预测的表述,应为"将继续上升",非"将达到3%左右")

路透北京2月8日 - 中国交通银行金融研究中心周五表示,1月份CPI同比暂时性回调,不改未来温和上行态势.预计在翘尾因素与春节因素的共同影响下,2月份CPI同比将继续上升.全年通胀压力总体温和.

中国国家统计局周五公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,生产者价格指数(PPI)同比下降1.6%,均符合路透调查中值.

交通银行金融研究中心发布的最新报告称,2013年1月份CPI同比上涨2%,高于2012年10月份低点1.7%,确认前一轮物价涨幅周期为39个月,新周期自2012年11月份开始启动.

"2013年将是物价上行新周期的开端,但由于处在上行周期的初期,预计全年物价涨幅可能较为平缓,在3%-3.5%之间,通胀压力总体温和."报告称.

1月份PPI环比上涨0.2%,结束了前两个月持续为负值局面,PPI新涨价因素0.3%,自2012年6月以来首次转正.

报告并称,维持未来PPI的回升趋势明朗、但回升速度存在不确定性的判断,预计国内市场内生的恢复动力可能在两会(人大和政协)明确未来经济发展思路后才会进一步稳固.估计一季度PPI同比可能仅略高于2012年四季度,而月度PPI回升至正增长的时点可能在二季度.(完)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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