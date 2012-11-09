中国通胀周期底部或已形成 货币政策松紧度预计维持不变

* CPI同比涨幅降至33个月低点

* PPI环比转负为正

* 本轮通胀周期底部或已形成

* 未来通胀温和上行,但整体仍将平稳可控

* 预计保持目前货币政策松紧度不变

采写 北京/上海中文部; 撰稿 乔艳红

路透北京11月9日电---中国10月CPI同比涨幅降至近三年低点,PPI降幅收敛,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控,为货币政策调整预留空间.

不过,PPI环比转负为正,进一步验证经济企稳回暖.业内人士普遍预计,中国央行预计会保持目前货币政策松紧度不变,更青睐运用公开市场操作灵活调节流动性,以为经济自身调整创造条件.

"CPI同比继续下降,一方面是和9月相比翘尾因素降了一点,另一方面是蔬菜价格下降带动食品价格环比下滑,"日信证券宏观研究组组长陈乐天分析称.

他认为10月应该是个低点,11月和12月会小幅回升一些,预计在2-2.5%之间."对明年通胀看法还是比较乐观,大概在3%以下...通胀压力目前来看还不是特别大,"他说.

光大银行金融市场部首席经济学家盛宏清亦预计,年内和2013年通胀将保持平稳和可控的态势.估计11月涨幅为2.1%,12月为2.0%,2013年为2.8%.

"从政策上讲,预计中国将继续以结构调整为主线,保持财政、货币政策的连续性和稳定性,公开市场仍以逆回购为主要操作手段,"他说.

中国国家统计局稍早公布,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅1.7%,为33个月最低水准,低於路透调查中值1.9%;其中,食品价格同比上涨1.8%,环比下降0.8%.据统计局测算,在1.7%的CPI同比涨幅中,翘尾因素影响约为0.1个百分点.

统计局并公布,9月工业生产者价格指数(PPI)同比下降2.8%,止住此前连续六个月的降幅扩大之势;环比则上涨0.2%,此前连续五个月环比一直在下跌.

昨日中国国家统计局局长马建堂在中共"十八大"开幕前夕也曾对路透表示,中国今年四季度到明年通胀的压力可能不会太大,但也不能掉以轻心.

中国通胀数据出炉後,国内外金融市场反应温和.中国股市沪综指.SSEC早盘上涨0.15%,昨日受海外市场重挫拖累创下一周收盘低位;人民币兑美元最新报价为波幅上限--6.2382元,短期内人民币强势难改.亚洲其它地区股市继续受欧美经济疑虑困扰,延续跌势.

**通胀底部可能已形成,未来将温和上升**

中国CPI去年7月曾触及6.5%的高点,在央行一系列紧锣密鼓政策调控下,到今年6月终於回到"2时代",此後连续四个月一直在1-2%区间徘徊,底部已经逐渐形成.未来随着经济回暖需求增加,通胀温和上升已成定局.

交通银行金融研究中心在最新报告中分析称,本轮CPI同比涨幅的周期底部在1.7-1.9%,相比历年低位而言仍属较高,同时扣除食品和能源的核心CPI和2006年初物价低位时期相比,也高出大约1.3个百分点,表明核心CPI中枢已经上移,未来物价涨幅下行的弹性与空间均有限.

"近三个月CPI同比处於筑底阶段,预计未来两个月将突破而上行,"该行在报告中称,"11月份翘尾因素反弹与雨雪天气因素带来食品价格走高将结束CPI的本轮筑底."

此外,生产性需求的缓慢复苏、企业补库存意愿的增强,已经带动生产性价格回升.目前基本可以确立经济复苏迹象,预计PPI也将进入回升通道.

国家统计局新闻稿显示,10月非食品价格同比涨幅1.7%,环比为上涨0.3%.此外,居住类价格已经连续四个月上涨,服务价格同比涨幅维持在2.3%高位.

而除了PPI,工业生产购进价格指数同比亦止住跌幅扩大之势,同比下降3.3%,此前两个月一直为下降4.1%;环比则上涨0.1%,已经是连续第二个月环比上升.

而中国银行国际金融研究所高级分析师周景彤博士也指出,非食品价格同比涨幅和上月持平,环比仍然为正,表明非食品领域的通胀压力并没有减弱.

不过他也认为,不管是从经济运行总供求、翘尾因素,还是PPI降幅较大对下游的传导等因素来讲,都不支持CPI过快的抬头.

"从CPI来看挺符合调控预期,大家对於物价上涨的担忧都松了一口气,可能今後几个月也不会出现显着上涨,全年控制在一个比较低的水平,全年大大低於3%的水平,"国家信息中心经济预测部高级分析师祁京梅称.

**维持当前货币政策松紧度不变**

本月初出炉的中国10月宏观经济先行指标--官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)指数双双回升,加上今日PPI环比上涨,都验证中国经济企稳回升态势已经基本确立.

如此情况下,中国政府再出台大力度政策刺激举措的可能性已经大大降低,具体到货币政策而言,鉴於降准或降息的政策冲击力太大,业内人士预计,央行料更青睐动用正逆回购等公开市场工具来调节流动性.

"从整个物价体系看,货币政策的空间在放大,政策弹性提高.但是经济和PPI环比的回升,也在一定程度降低货币政策进一步放松的紧迫性,"东北证券宏观分析师王国兵预计,央行短期会维持现有操作,通过逆回购等维持市场流动性.

申银万国首席宏观分析师李慧勇也称,总体而言,在明年三季度之前都不需要考虑通胀的问题."建议保持目前的政策基调,根据经济的状况作调整,"他说.

为遏制经济下行,中国央行今年稍早曾在不到一个月时间内即下调存准,还调降基准利率,令市场大感意外.但之後除了7月初再度降息外,央行再无动作,只是频频动用正逆回购来调节市场流动性,让投资者降准的预期一再落空.

而中国央行日前发布的三季度货币政策报告或许解释了央行的想法.央行在报告中指出,"中国的潜在增长水平可能会有一个阶段性放缓的过程,此时就业对增长速度的硬约束会小一些,而物价对需求扩张的敏感度则可能更高,经济结构调整和转变发展方式的任务更加紧迫."

因此,要"把握好经济增长、物价稳定和风险防范三者之间的平衡,重在保持货币环境的稳定,为市场经济自身的调整和稳定机制发挥作用创造条件,"报告称.(完)

--审校 杨淑祯

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