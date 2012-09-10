中国CPI筑底年内降息可能性明显下降--中证报

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透上海9月10日电---中国证券报周一发表评论文章称,8月CPI同比涨幅反弹,PPI增速则创下34个月以来新低,显示物价反弹同时需求依旧不足.处於筑底过程中的CPI未来将随着经济好转而缓慢回升,在此情况下,年内降息的可能性大大降低,但存款准备金率仍有下调空间.
中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.0%,高於7月触及30个月低点的1.8%;工业生产者出厂价格(PPI)同比下跌3.5%,跌幅持续扩大.
该评论文章称,受基数降低影响,8月後CPI回升已在预期.不过需要注意的是,因劳动力成本、资源性产品和部分不可贸易品价格存在趋势性上涨压力,当前物价对需求扩张仍比较敏感,扩张性政策刺激增长的效应可能下降、刺激通胀的效应则在增强.
因此,在物价筑底的情况下,中国央行的利率政策短期内将淡出,以避免明年物价上升对利率政策带来压力.同时保持一定的利率水平,有助於抑制新一轮投资中一些经济效益低下、不具备还款能力的项目的盲目扩张.
至于数量型工具的存款准备金率方面,文章认为仍有下调空间.目前央行通过巨量逆回购,以"滚雪球"方式来调节银行流动性,在操作的便利性和实施效果上均弱於下调存款准备金率.央行当前不愿下调存款准备金率,与担心明年通胀反弹和影响房地产调控心理预期有关,但年内存款准备金率仍有下调可能.
6月末至今,央行公开市场连续11周仅通过逆回购调节市场流动性.其中上周共进行了1,350亿元人民币的逆回购操作,当周净回笼520亿元.
今年以来,中国央行已两度下调法定存款准备金率,并两次降息,後者同时伴随着存贷款利率的市场化改革.此前最近一次降息是在7月6日,而上一次降准则是在5月18日.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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