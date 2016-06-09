分析师观点：中国5月CPI涨幅回落显示短期高点已过 PPI继续改善

路透北京6月9日 - 中国国家统计局周四公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，低于上月和路透调查预估中值2.3%，为去年10月来首次涨幅回落。

统计局数据并显示，5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌2.8%，为2014年11月以来最小降幅，当时为下跌2.7%，路透调查预估中值为下跌3.3%。

5月详细数据:

--CPI同比上涨2%（路透调查中值为上涨2.3%）

--PPI同比下跌2.8%（路透调查中值为下跌3.3%）

--CPI环比下跌0.5%，PPI环比上涨0.5%

--CPI中食品价格同比上涨5.9%，非食品价格同比上涨1.1%

以下为市场人士的评论:

--中金公司固收团队 陈健恒，范阳阳：

今年推升通胀的主要因素是蔬菜和猪肉，随着供给恢复蔬菜价格回到正常水平，蔬菜对通胀影响也逐步消退，生猪供给相对不足意味着猪肉价格环比仍有一定上涨空间，但考虑去年同期基数因素，同比逐步回落的可能性大，猪肉价格对CPI同比影响也逐步减弱，所以8月以前食品通胀总体将处于回落之中。

近期核心通胀有所回升但幅度较弱，当前工业品价格反弹仍集中在中上游，房价上涨对居住类价格推动仍不显着，核心通胀总体平稳运行的可能性较大。考虑蔬菜影响消退，猪肉对通胀贡献减弱，预计6-8月通胀总体逐步回落。

--招商证券宏观分析师 闫玲：

非食品价格环比为0.1%，符合预期。主要是受到汽柴油价格上调的影响。不过，5月布伦特原油价格涨幅超过12%，汽油价格涨幅为3.7%。根据历史经验，该传导率在35%，因此，大部分已经体现，仅剩余小部分涨幅会体现在6月。如果不考虑间接传导，汽柴油涨价推动CPI环比上涨0.06个百分点，即成品油对通胀传导效率为1.6%，说明原油价格上涨对通胀的影响较弱，10%的原油涨价推动CPI上涨不到0.01。

其次，虽然今年2-5月商品房销售良好，价格上涨，但是并未完全体现至CPI居住价格中，这是因为房屋价格过去和当前都不在CPI的统计范畴中，仅统计房租。5月房租环比仅为0.1%，涨幅连续第二个月出现收窄，3月上涨0.9%，该月也是近三年涨幅最多的月份。5月环比涨幅已经显着收窄。再次，服务环比价格为0%，连续多月低于往年同期均值，反映出经济增速放缓对收入的影响。

预计6月通胀将破“2”，或跌至1.8%，今年全年通胀水平为2.0%。经济上行并不强劲，一行三会加强对通道业务监管、货币供给增速受限，央行仅通过各种货币工具维持相对稳定的流动性环境，货币政策基调更偏中性，通胀上行的动力不足。基数原因导致通胀从6月会逐步回落直至8月，年底小幅回升。

--光大证券宏观团队 徐高、杨业伟：

今日统计局公布数据显示消费品通胀压力减缓，5月CPI同比增长2.0%，涨幅较上月下降0.3个百分点，增速略低于我们与市场预期。而工业品价格同比跌幅继续收窄，较4月减少0.6个百分点至2.8%，工业品跌幅收窄是对前期需求回升带动价格上涨的滞后反应，高频数据显示环比已经显着下跌，未来通缩压力存在再度抬头可能。

通胀压力下降，需求复苏进程受阻。5月物价数据显示通胀压力减轻，而工业品跌幅收窄主要是对前期需求回升的滞后反应，从高频数据看，通缩压力存在抬头风险。随着金融体系对实体经济支撑减弱，实体经济融资难存在再度抬头可能，内需复苏进程可能受阻，将加剧工业品下行压力。

--中信建投宏观债券首席分析师 黄文涛：

CPl再次低于预期。5月份CPl同比上涨2%，再次低于市场预期。年初以来我们一直认为只有滞没有胀，CPl会在5到6月份出现显着的回落，预言成真。CPl全年季度高点已过。三季度会继续走低。全年通胀仍然非常温和。不会出现所谓的滞胀。

未来中国经济真正的挑战是经济下行。供给侧改革背景下，我们真正应该担心的问题是失业压力和价格下行。经济下行和价格下行会在三季度进一步证实。债券市场不悲观。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

PPI同比回升，有助于经济进一步企稳回升。2014-2015年，“债务-通缩”论非常流行，认为PPI下降导致企业实际成本上升，加重企业债务负担，进一步加重经济下行压力。我们认为，上述逻辑基本是成立的，更简单的解释是，企业利润看的是名义同比，PPI同比上升可以直接增加企业名义利润，即在销量不变的假设下，销售价格上升，企业盈利增加。此外，PPI回升是企业补库存的前提，在价格下降过程中补库存只会导致越补越亏。目前除房地产企业外的库存都处于历史低位区间，未来补库存空间巨大，这也将带来经济的进一步企稳回升。

PPI同比回升是中国经济2011年以来长周期见底、新“周期归来”的重要证据，“债务-通缩”困境的缓解也将进一步促进经济企稳回升；对于2016年，除非政策层出现重大失误，否则经济回升仍将持续，我们坚持认为中国经济L型拐点已过，偏执看空中国经济必犯大错；对于金融市场，基于基本面回升的逻辑，长期看空债券市场，长期看多大宗商品，坚定看好基本面驱动的中国股市长期“健康牛”。

--民生证券宏观团队：

CPI短期高点已过。前期CPI上涨的主要动力是猪肉和蔬菜，但两者对CPI的同比拉动逐渐减弱。猪肉方面，尽管5月环比上涨2.3%，但由于基数效应，同比涨幅仅略高于4月的33.5%。未来受制于猪肉已处于历史高位、替代品牛羊肉价格下跌、进口猪肉价格下跌，猪价继续上涨动力不足。鲜菜方面，5月环比下跌21.5%，远超2012-2015年5月均值-9.64%，补跌明显，拖累CPI鲜菜项同比。

PPI同比2.8%,环比上涨0.5%，较前值0.7%有所收窄。一是因前期周期品价格出现暴涨后在五月出现调整，螺纹钢期货、焦炭期货价格在五月分别下跌了22.9%和21.9%。二是从信贷社融、财政数据看，稳增长力度边际减弱。三是中国式去产能是一个渐进的过程，过剩产能并没有实质性去化。短期工业品价格缺乏持续上涨动力。

中期来看，警惕厄尔尼诺和翘尾因素。本轮厄尔尼诺高峰出现在2015年11月，强度超过1982年和1997年，目前已接近尾声。但厄尔尼诺影响最大的是次年，今年已出现南涝北旱，警惕极端天气对食品价格的冲击。此外，15年四季度国际油价是全年低点，猪肉价格在四季度也环比下跌，存在低基数效应。

长期来看，不存在滞涨的基础。从1997、2000、2003、2007和2010年的经验看,M1同比上升对后续月份CPI同比的影响并非简单线性关系，需要看实体经济供需缺口。当前经济短期回暖有明显的政策刺激因素，总需求依然不强，而过剩产能又未实质性退出，经济总体上呈供过于求的状态，权威人士也表示不存在滞涨基础。通胀仍需观察，意味着货币宽松不会因此转向，但考虑到增长企稳，宽松的确增量不足，以对冲为主。三季度数据走弱后，货币宽松空间可能重新打开。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

CPI变化低于预期，食品价格出现短期回落，对通胀抑制作用比较明显。6月以来国际市场三大主要粮食品种出现上涨，国内燃料汽油价格也有上调，这种状况会传导到终端消费中来。我们依然认为CPI未来几月会有回升，呈现温和向上的局面。

当前经济预期企稳，消费意愿稳中有升，需求环境没有悲观的理由，CPI增幅回落不代表消费预期回落，更多是短期表现，中期物价温和回升。

PPI改善好于市场预期。符合国际大宗商品走势，6月以来回升态势会延续。PPI比我们预想早进入-2时代，不排除四季度降幅在此基础上进一步缩窄。

企业库存有显着改善，部分行业进入补库存阶段，大豆、原油、铁矿石等进口，数量上显着回升，显现企业补库存迹象，PPI继续改善预期也更为明朗。经济在低水平上寻找到新的平衡和常态。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

5月CPI短期回落。5月CPI同比2.0%，为去年10月以来首次下降，环比下降0.5%，主因菜价环、同比增速均大降，但猪价同比仍高、油价上调。食品价格同比降至5.9%，非食品同比持平1.1%。

6月通胀继续平稳。进入6月菜价止跌，猪价则仍在上涨，食品价格降幅收窄，但4月底以来油价四次上调或驱动非食品价格稳中有升，6月CPI或稳定在2.0%。

5月PPI再度回升。5月PPI同比下降2.8%，较上月-3.4%降幅继续缩窄，环比0.5%，尽管黑色金属、油气开采价格涨幅缩小，但石油加工涨幅扩大，煤炭采选止跌回升。

6月PPI继续改善。6月以来煤价、钢价小幅上行，且5月以来的三次油价上调会在6月集中体现，预测6月PPI环比微升0.1%，同比降幅缩窄至-2.5%。

通胀风险未消，货币保持稳健。尽管菜价对通胀的驱动逐渐消退，但猪价、油价仍在上行，再考虑到一季度信贷高增，央行工作论文上调CPI全年预测至2.4%，通胀风险依然未消。近期央行也强调为联储加息做准备，意味着货币政策仍将保持稳健。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

CPI食品价格上升势头没有完全结束，但年内来看也是强弩之末了，随着补栏越来越多，出栏越来越快，食品价格持续性弱，全年CPI很难超过2.5%，整体看通胀不会构成主要威胁。

PPI同比跌幅不断收窄，前期扩大投资稳增长的举措还在见效，上游状况有所改善。 预计PPI全年在-3%左右。现在大宗商品价格涨势暂歇，未来美国加息美元升值都构成对大宗商品的压制。内需不温不火，对PPI有提振，但要改变全年负值很困难。

5月数据显示，之前担心的滞涨风险今年不大会发生，权威人士强调去产能去杠杆任务艰巨，下一阶段不会把强刺激作为主要取向，通胀今年不会上的很快。

政策不会过于收紧，也不会过于宽松，保持中性偏稳健，不会像一季度社融信贷规模上升那么快，二季度经济增速与一季度接近。

**相关背景**

--中国国家主席习近平指出，当前中国经济发展正处于转方式、调结构的紧要关口，既是爬坡过坎的攻坚期，也是大有作为的窗口期。要把政策转化为行动，全力打好攻坚战。

--最新公布的四项中国5月PMI指数三降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

--中国第一财经网站刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。

--中国财政部表示，要加快预算执行进度，压减库款规模，并按月对地方财政库款情况进行考核，以充分发挥财政资金的使用效益。业界认为，通知对地方政府有较强约束力，有助于加快目前存量财政存款的支出，提高银行体系流动性。

--中国财政部表示，去年全国政府债务的负债率将上升到41.5%左右，但仍低于欧盟60%的预警线；总体来看政府债务仍有一定举债空间，适度加大国债和地方政府债券发行规模，是政府依法规范加杠杆的重要举措。