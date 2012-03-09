中国通胀重回下行通道 为政策调整预留更大空间

* 2月CPI同比增3.2%,创下20个月新低

* 通胀重回下行通道

* 为货币政策留下更大操作空间

* 扭转24个月负利率状况

路透北京3月9日电---春节後食品价格回落,推动中国2月CPI同比增速降至20个月最低水准.通胀重回下行通道,为未来政策调整预留更大操作空间.

分析师普遍认为,未来CPI将持续回落,能够实现全年控制在4%的目标.鉴於国内经济仍相对平稳,所以降息必要性不大,但下调存准仍可期.

"2月CPI增幅稍低於市场预期,主要是食品价格回落更加明显.预计通胀水平将持续回落,在7月触底至年内低点,约2.6%的水平,之後可能有所反弹."国开证券宏观经济分析师杜征征表示.

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟亦预计,上半年CPI同比涨幅料都在3%左右波动,到四季度可能小幅反弹,但全年仍在3%左右.只要外部没有大的突发不确定性因素,通胀控制在4%的这个目标应该是可以实现的.

中国国家统计局数据显示,2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.2%,低於路透调查中值的上涨3.4%,亦远低於1月增幅4.5%,并创下2010年6月来最低水准;当月CPI环比则下降0.1%.

其中,食品价格2月同比上涨6.2%,影响CPI总水平上涨约1.99个百分点;环比则下降0.3%.(欲浏览2月CPI数据图表,请点选r.reuters.com/sek96s)

唐建伟指出,CPI回落给货币政策留下更大操作空间,但目前利率水平仍处於中性,加上中国经济增长仍比较平稳,所以下调利率的必要性还不大.

"货币政策仍以公开市场操作和下调存款准备金率为主,我们预计今年年内RRR仍可能下调2-3次,每次50个基点,"他说.

2月CPI增幅回落至3.2%,终结国内长达24个月的负利率状况.目前中国一年期定期存款利率为3.5%.中国央行此前在2月已经宣布年内首次下调存准.

杜征征亦预计,年内有可能下调存款准备金率两次,分别在二季度和下半年.而利率政策方面,央行或下调贷款利率一次.

国家统计局局长马建堂周一也表示,今年通胀压力有所减弱,但仍不能掉以轻心.如果不加以控制,潜在的上涨压力很可能会变成现实的风险.

中国最新政府工作报告设定2012年经济增速目标7.5%,通胀目标为4%.去年全年CPI涨幅为5.4%.

统计局今日数据并显示,2月非食品价格同比上涨1.7%;居住价格同比上涨2.1%,其中租金价格升高2.5%.

2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比持平,路透调查中值为上涨0.2%;环比则为上涨0.1%.(完)

更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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