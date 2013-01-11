季节因素推高中国12月CPI至七个月高位 但今年通胀料仍受控

资料图片：北京市中心区一菜市场的商贩在等待顾客。 REUTERS/David Gray

* 食品价格上涨推动12月CPI至七个月高位

* 经济回升缓慢,今年通胀料仍受控

* 政策以稳为主

采写/北京/上海中文部;/撰稿/宿泱韫

路透北京1月11日 - 中国部分地区气温创近七年来最低,将12月通胀水平推高至七个月高位,物价呈加快回升态势并超出市场预期.但考虑到季节性因素的影响以及总需求回暖仍缓慢,预计今年全年通胀仍在可控范围不足为虑.

这也意味着今年政策面抑制通胀的压力较小,新一届领导层将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,并更关注进行经济结构的调整.

"随着经济温和回升,物价也会温和回升.预计2013年全年物价涨幅3-3.5%,不会有明显的失控.因此货币政策也将维持稳健偏中性的基调."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示.

2012年居民消费价格指数(CPI)涨幅整体而言呈现出前高后低年末略升的走势.统计局稍早公布的数据显示,12月CPI同比上涨2.5%,高于路透调查中值,且为5月以来最高水准;环比则上涨0.8%,亦为1月以来最高.

从环比看,12月份非食品价格走势总体较为稳定,食品价格则普遍上涨,环比上涨高达2.4%,菜价上涨尤为突出.当月全国蔬菜价格环比上涨17.5%,约占CPI环比总涨幅的57.5%.

"12月份CPI涨幅扩大，主要是因为食品价格特别是蔬菜价格大幅上涨带动的."国家统计局城市司高级统计师余秋梅称,并预计春节过后,随着天气逐渐转暖,鲜活食品价格上涨压力估计会有所减弱.

数据并显示,12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅进一步缩小至1.9%.全年来看,中国2012年CPI同比上涨2.6%,PPI同比下降1.7%.通胀水平远低于年初目标的4%.

数据出台后,市场对于未来通胀持续回升的担忧有所加大,部分获利卖压涌出,拖累中国股市沪综指.SSEC出现下跌,午盘跌0.9%.银行间债市现券收益率一度走升,但随后买盘浮现.人民币兑美元即期盘中则刷新历史高位.

**今年通胀料温和回升**

成本上升压力长期存在,主要经济体实行宽松货币政策,都对2013年的通胀构成上行风险,但总需求复苏仍缓慢,意味着通胀压力不至于过大.

"尽管周四中国公布的2012年货币供应量并不低,且目前原料,人工成本还在上涨,以及输入型通胀压力仍在,但在经济整体处于缓慢回升的大背景下,预计今年CPI的涨幅会在3%左右,不会出现太大的通胀压力."中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁表示.

中国农业银行总行战略规划部研究员付兵涛亦表示,12月CPI环比上涨并不代表通胀压力将明显反弹.首先,作为CPI先行指标的PPI环比还在下行,其次,目前判断国际大宗商品和原材料的价格今年不会明显上涨,而且中国经济当下只是平稳回升,不会带来很大需求压力,"展望今年全年,应该不会对CPI有太大的担心."

中金则在稍早的研报中指出,今年总需求小幅扩张,更多体现在工业品价格从2012年的通缩回升到温和的通胀,而不会给CPI带来太大上涨压力.中国政府官员对2013年CPI涨幅的首次公开预测则在3.5%左右.

不过,中国国际经济交流中心研究员王军提醒,今年通胀压力将大于去年,对今年物价须保持高度关注.他称,虽然物价不会失控,高至2010-2011年的水平,但外围输入性因素、推动改革的因素、长期成本压力都会对今年物价起到支撑甚至推高的作用.

PPI方面,自去年2月来,一直处于负值,但随着工业生产逐步复苏,近几月跌幅有所收窄.

"PPI跌幅持续收窄,表明工业品生产领域仍处于缓慢回升中,这与目前整体经济的走势相匹配,"牛犁表示,"从目前已经公布的经济数据推测,预计去年四季度GDP涨幅在7.8%左右,而全年则在7.7%左右."

稍早公布的数据显示,在新订单带动下,官方和汇丰采购经理人指数(PMI)近两月均有强劲反弹;全年信贷数据基本符合预期,社会融资规模增势明显;12月进出口均优于预期,迎来亮丽的收官,均支持中国经济已开始缓慢筑底回升的判断.

**政策以稳为主**

考虑到CPI涨幅将保持温和,多数市场人士认为政策面尚无应对通胀压力的必要,货币政策将如中央强调的,继续保持稳健.

周五稍早国内媒体报导称,监管部门工作会议已定调2013年货币政策.今年将继续实施稳健的货币政策,新增信贷投放目标定在8.5万亿元人民币左右,广义货币(M2)目标增速定为13%左右.金融监管机构工作重点将围绕控制金融风险、深化金融改革进行.

"如果今天的13%的M2增速,和8.5万亿信贷规模的消息属实的话,也说明表内贷款的增速是下降的,货币政策不会向更宽松转向."花旗集团中国高级经济学家丁爽表示.

他预计,今年上半年通胀涨幅不会超过3%,不会引起政策收紧;下半年涨幅会达到3%以上,因此货币政策会慢慢转向中性,但还看不到需要加息的迹象.不过春节前,出于流动性管理的需要,可能会有一次降准,如果不降准的话,则需要大规模的逆回购来提供流动性.

招商证券的谢亚轩亦认为,2013年货币政策还是会体现一个稳健的基调,以控制货币信贷和社会融资总量的适度增长为目标,以数量化的工具为主,加息这种价格信号工具的采用可能会滞后一些,"通胀要明显回升到3.5%以上才会使用(加息),这可能要到下半年才会出现了."

为遏制经济下行,中国央行去年曾在不到一个月时间内下调存准和调降基准利率,令市场大感意外.但之后除了7月初再度降息外,央行再无动作,只是频频动用逆回购来调节市场流动性.

唐建伟亦认为货币政策将维持稳健偏中性的基调,利率维稳的可能性较大."考虑到中央经济工作会议提到的'降低社会融资成本',不排除上半年一次降息的可能,也可能不降息而是通过下调贷款利率下浮区间的方式实现."他称.

去年底召开的中央经济工作会议提出,2013年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强和改善宏观调控,促进经济持续健康发展.中金在报告中将2013年中国宏观政策概括为"宽财政、稳货币",欧美则是"紧财政、宽货币",共同带动世界经济复苏.

"对中国而言,解决问题的根本之道还是要靠改革,2013年将是宏观政策逆周期操作和结构改革难以分割的一年."中金报告称,降低行业垄断、推进新型城镇化与公共服务均等化、利率市场化等改革值得期待,而这些改革的推动既有利于增加私人部门的发展空间,改善结构,又可以减轻宏观政策逆周期操作对政府投资的依赖.(完)

(审校 曾祥进)

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