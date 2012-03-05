李稻葵：预计今年CPI上涨约3% 未来继续调低GDP目标

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京3月5日电---中国央行货币政策委员李稻葵周一表示,如果国际形势和天气状况理想,中国今年CPI涨幅预计3%左右,并预期"十二五"(2011-2015年)後几年的国内生产总值(GDP)目标还会继续调低.
"中国今年GDP增长7.5%的目标合理,是多年调结构目标所期,实际上是高出了'十二五'目标(7%),再往後政府目标还会调低."李稻葵在"两会"期间表示.
国务院总理温家宝在政府工作报告中称,今年中国GDP增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.
李稻葵并称,如果国际局势和天气情况不出现重大意外,CPI会比去年好很多,"个人预计在3%左右."
稍早国家统计局局长马建堂表示,中国潜在推动物价上涨因素依然存在,货币政策还是要顾及到物价上涨.不过他对今年实现全年CPI涨幅控制在4%左右有信心.
2011年度中国GDP同比增长9.2%;CPI同比上涨5.4%,超过去年初政府设定的目标4%.
--发稿 李然;撰写 宿泱韫;审校 乔艳红
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