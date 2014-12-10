中国11月CPI同比上涨1.4% PPI同比下降2.7%

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京12月10日 - 中国国家统计局周三公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%。路透调查预估中值分别为上涨1.6%和下降2.4%。
这是CPI同比涨幅连续第三个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。
统计局数据并显示，11月CPI中的食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.0%。从环比来看，11月CPI下降0.2%，PPI下降0.5%。
以下为11月数据详情：（同比，%）
11月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.4 1.6 1.4 ~ 1.8 1.6 3.0
工业生产者出厂价格指数(P -2.7 -2.4 -2.6 ~ -2.0 -2.2 -1.4
PI)
国家统计局定于周五（12日）公布11月工业、投资和消费数据。路透访问分析师预估中值显示，11月工业同比增速料进一步放缓至7.5%。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。