版本:
中国
中国财经 | 2014年 12月 10日 星期三 09:42 BJT

中国11月CPI同比上涨1.4% PPI同比下降2.7%

路透北京12月10日 - 中国国家统计局周三公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%。路透调查预估中值分别为上涨1.6%和下降2.4%。

这是CPI同比涨幅连续第三个月在2%下方运行，PPI则是在逾两年半的时间里持续为负。

统计局数据并显示，11月CPI中的食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.0%。从环比来看，11月CPI下降0.2%，PPI下降0.5%。

以下为11月数据详情：（同比，%）

11月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.4 1.6 1.4 ~ 1.8 1.6 3.0

工业生产者出厂价格指数(P -2.7 -2.4 -2.6 ~ -2.0 -2.2 -1.4

PI)

国家统计局定于周五（12日）公布11月工业、投资和消费数据。路透访问分析师预估中值显示，11月工业同比增速料进一步放缓至7.5%。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐