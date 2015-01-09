中国12月CPI同比上涨1.5% PPI同比下降3.3%--国家统计局

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月9日 - 中国国家统计局周五公布，2014年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%。路透调查预估中值分别为上涨1.5%和下降3.1%。
12月CPI同比涨幅较上月略有回升，但仍是连续第四个月在2%下方运行，PPI则是连续34个月持续为负，并录得2012年9月以来最大降幅。
统计局数据并显示，12月CPI中的食品价格同比上涨2.9%，非食品价格同比上涨0.8%。从环比来看，12月CPI上涨0.3%，PPI下降0.6%。
2014年全年CPI同比上涨2.0%，远低于3.5%的政府控制目标；PPI则同比下降1.9%。
以下为12月数据详情：（同比，%）
12月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.0 ~ 2.2 1.4 2.5
工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.3 -3.1 -3.6 ~ 3.1 -2.7 -1.4
国家统计局定于1月20日（周二）公布2014年四季度和全年GDP数据，同时公布12月工业、投资和消费数据。路透访问分析师预估中值显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，12月当月的工业增加值同比增速料回升至7.4%。(完)
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。