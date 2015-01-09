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中国财经 | 2015年 1月 9日 星期五 13:06 BJT

中国12月CPI同比上涨1.5% PPI同比下降3.3%--国家统计局

路透北京1月9日 - 中国国家统计局周五公布，2014年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.3%。路透调查预估中值分别为上涨1.5%和下降3.1%。

12月CPI同比涨幅较上月略有回升，但仍是连续第四个月在2%下方运行，PPI则是连续34个月持续为负，并录得2012年9月以来最大降幅。

统计局数据并显示，12月CPI中的食品价格同比上涨2.9%，非食品价格同比上涨0.8%。从环比来看，12月CPI上涨0.3%，PPI下降0.6%。

2014年全年CPI同比上涨2.0%，远低于3.5%的政府控制目标；PPI则同比下降1.9%。

以下为12月数据详情：（同比，%）

12月实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.5 1.0 ~ 2.2 1.4 2.5

工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.3 -3.1 -3.6 ~ 3.1 -2.7 -1.4

国家统计局定于1月20日（周二）公布2014年四季度和全年GDP数据，同时公布12月工业、投资和消费数据。路透访问分析师预估中值显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，12月当月的工业增加值同比增速料回升至7.4%。(完)

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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