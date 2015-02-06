数据观测：中国1月CPI同比料升1.0%创逾五年新低 PPI降幅扩至3.8%

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
* 公布内容：中国1月CPI和PPI
* 公布时间：2月10日(周二)
调查结果ECONCN: (同比,%) 预估中期 预估区间 上月 上年同 预测数值
居民消费价格指数(CPI) 1.0 0.7 ~ 1.7 1.5 2.5 21
工业生产者出厂价格指数(PPI) -3.8 -4.0 ~ -3.3 -3.3 -1.6 20
注：1月和2月工业、投资及消费数据将于3月份合并公布。
路透综合21家机构预测中值结果显示，受春节因素叠加燃油价格持续下跌影响，中国1月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅料回落至1.0%，创逾五年新低
此外，主要大宗商品和生产资料价格加速下行，或推动工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅扩至3.8%，连续35个月为负。消费需求乏善可陈，通缩预期增强，1月经济下行压力仍然较大。
“猪肉价格低迷拖累食品涨幅，成品油价格下调拖累非食品涨幅，叠加春节移动假日影响，预计1月CPI同比增速大幅降至0.7%附近。”中金在其预测报告中称。
此外，中金并表示，从高频数据看，1月前两旬统计局流通领域重要生产资料价格降幅扩大，其中石油、天然气和化工等石化产业链产品大幅下降，煤炭、黑色金属和有色金属加速下行，预计PPI环比降幅扩大，PPI同比增速或降至-3.9%附近。
光大证券报告指出，今年春节较去年在日历上差了近20天，这种大幅度的春节错位会对今年1月份的宏观经济数据带来很大扰动。
“一般来说，企业会在春节之前加快工作。因此，春节越早，1月份的宏观经济数据表现会越好。这样看起来，今年春节的错后会导致1月份宏观经济数据明显偏低。”该券商预计，1月CPI同比上升1.0%，PPI同比下降3.5%。
国家统计局数据显示，受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业PMI降至49.8，28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力；而官方非制造业PMI虽亦创出一年新低53.7，但仍处于平稳扩张区间。
中国央行周四（5日）起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点并有针对性地实施定向降准措施，为时隔近三年来首次全面降准，顺应了市场对稳健货币政策基调下趋向宽松的预期。预期此举可释放流动性超6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。
央行研究局局长陆磊表示，此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，并将金融资源动员到实体经济中，特别是小微企业、“三农”等经济薄弱环节，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。
国际投行瑞银亦认为，总体而言，此次降准主要目的是调节流动性，而对信贷扩张影响较为有限。
“降准主要用于抵消外汇占款收缩的影响，并非意在大幅扩张基础货币和信贷，因此不会显着推高信贷增速、加快杠杆攀升步伐，不应被解读为货币政策强刺激。相比之下，防风险的色彩更重。”该投行表示。
展望未来，瑞银认为，在境外流动性波动加剧、跨境资本持续外流的背景下，央行还有进一步降准的必要性和可能性，为实现今年基础货币和M2平稳增长，估算央行年内至少还需再降准0.5个百分点。
中国1-2月实体经济核心指标包括工业生产、投资和消费等数据将会在3月11日合并公布。
以下为各机构1月数据预测详情（同比%）
机构 PPI CPI
High Frequency -4.0 1.7
西南证券 -3.5 1.4
ING金融市场 -3.5 1.3
德意志银行 -3.5 1.2
上海证券 -3.3 1.1
兴业证券 -3.6 1.1
国信证券 -3.6 1.1
华宝信托 -3.6 1.0
光大证券 -3.5 1.0
瑞士信贷 ~ 1.0
招商证券 -3.6 1.0
华融证券 -3.8 0.9
中信证券 -3.8 0.9
交通银行 -3.8 0.9
巴黎银行 -3.8 0.9
美国银行 -4.0 0.9
瑞穗证券 -3.9 0.8
兴业银行 -3.7 0.8
瑞银 -4.0 0.7
法国兴业银行 -4.0 0.7
中金 -3.9 0.7
（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
日本财务省提议设立与东南亚国家的双边外汇互换机制，规模高至400亿美元。这样在金融危机期间，日本可以向这些国家提供日圆资金。财务省在声明中称，此项提议是在日本和东南亚国家联盟(ASEAN)成员国于日本举行的财长和央行总裁会议上提出的。此举旨在在资金紧张时期，使得那些在东南亚扩张业务的日本公司以及其他需要日圆的企业更容易获得日圆资金。根据双边互换安排，每个国家可以选择以日圆或美元形式收取资金。
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