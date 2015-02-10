中国1月通胀数据创逾五年新低 政策宽松需跑步追赶通缩压力（更新版）

(新增数据细节和评论)

路透北京2月10日 - 中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

中国国家统计局周二公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点，亦低于路透调查中值1%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低，亦低于路透调查中值下降3.8%。这是CPI同比涨幅五年来首次跌破1%，PPI则连续35个月持续为负。

“通胀数据一方面显示通缩压力加大，一方面显示总需求疲弱，宽松政策的空间已经相当成熟，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮表示，应当跑步放松政策，加快降息节奏，刺激信贷和消费需求，且应为对称降息，以提高银行放贷的动力。

申银万国首席宏观分析师李慧勇也表示，尽管有春节错位等不可比因素影响，需要结合1、2月来看，但剔除之后能确认经济还是呈现通缩加剧的态势。“稳增长还应继续发力，通过加大财政资金的拨付，降息以及加快项目审批、继续扶持房地产等措施，来稳定增长，避免中国经济陷入通缩的恶性螺旋。”

就分项数据看，CPI中食品价格同比上涨1.1%，非食品价格同比上涨0.6%。CPI环比上涨0.3%，PPI环比下降1.1%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅分析称，气候因素致使鲜菜价格同比下降，春节错月因素，以及国际原油价格持续下跌影响，是CPI同比涨幅较上月回落0.7个百分点的主要原因。其中食品价格同比涨幅回落约占CPI同比涨幅回落的八成。

海通证券宏观的姜超和顾潇啸点评认为1月数据显示通缩来敲门，预计2月CPI涨幅为1.3%，PPI降幅则会扩大至4.4%。他们预测，2015年CPI为1.4%，PPI为-4%，通缩仍为主要风险。

“1月经济开局不佳，人民币短期贬值、经济通胀低迷等均要求央行加大宽松力度。”他们指出，以往央行的政策放松周期往往同时启动降息降准，以同时增加信贷的供给和需求。考虑到本轮经济增速已经创出24年新低，通缩风险甚于05年，降息降准次数应不会低于历史，因此未来应至少还有1次以上降息， 2次以上降准。

通胀数据加大了市场的政策宽松预期。数据公布后，中国股市沪综指.SSEC小幅上升，澳元和新西兰元周二上扬，若中国加大刺激，将提振对澳洲和新西兰出口产品的需求。

中国CPI和PPI图表 link.reuters.com/dar93w

**应加大宽松力度**

尽管PPI跌幅的继续扩大与国际油价下滑有密切关系，但同时也进一步印证国内需求疲弱，分析人士普遍认为，政策放松力度需加大，来缓解经济下行压力。

统计局的余秋梅指出，受国际油价和大宗原材料价格波动的影响，今年1月国内部分重要生产资料价格降幅加深，石油加工，黑色金属冶炼和压延加工，石油和天然气，化学原料和化学制品制造四个行业工业品出厂价格同比分别下降22.7%、11.5%、32.9%和6.7%，合计占PPI总降幅的65%左右。

“通货紧缩比预想的严重。通货紧缩是经济低迷的结果，未来形势还会恶化，这种局面不因货币扩张而改变。”上海证券宏观分析师胡月晓表示，“虽然扩张货币政策对扭转价格趋势无效，但政府总会出面做点什么，因此未来降息降准的政策还会出台，利率进一步下降趋势愈加明朗。”

民生证券宏观团队也指出，2月降准不会是货币宽松的终点。“总体来看，通胀低位徘徊最主要的原因还是经济持续下行导致实体总需求不足，稳增长的力度和强度难以抵掉房地产下行、地方造城运动收敛和私营部门投资下降的合力，出于通缩和金融风险防范的考虑，货币还会继续宽松。”

他们同时补充称，货币宽松主要是为了缓释物价下行压力之下的存量债务风险，并非刺激增量经济，一方面因新常态下经济政策更注意调结构，地方政府随肆意举债发展经济的旧思路被抑制；另一方面，人口和库存因素决定了房地产长期下行趋势已定，货币宽松也刺激不了房地产投资的增量。

中国央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。央行研究局局长陆磊表示，此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。

民生银行首席研究员温彬则指出，目前，世界大多数国家通货紧缩压力显着，各国央行纷纷采取降息、汇率贬值等量化宽松货币政策，中国松紧适度的货币政策在今年上半年更应侧重“松”，采取降“三率”（存款准备金率、利率和汇率）稳增长、防通缩，为正在推进的各项改革赢得时间和空间。

稍早公布的外贸和PMI均不尽人意，表明中国经济面临较大压力。1月外贸衰退的程度令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利。受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业采购经理人指数（PMI）28个月来首次跌破荣枯线，汇丰中国1月制造业PMI终值则小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。(完)

(发稿 路透中文部；撰写 宿泱韫; 审校 黄凯)

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