易纲：中国CPI涨幅不会为负 是否再降息看经济走势

路透北京3月4日 - 中国央行副行长易纲周三表示，中国的居民消费价格指数(CPI)涨幅不会为负，但工业生产者出厂价格指数(PPI)可能还会有一段时间持续的压力，是否再降息要看经济走势。

中证网援引易纲表述称，有关通缩隐忧的话题目前中国央行也正在研判，且现有的政策和已经出台的政策已有所考虑。

“（降息）要看经济走势，央行已经做了比较及时准确的反应，该做的都做了。”他说。

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即于2月28日宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。此前央行已自2月5日起下调存款准备金率0.5个百分点。

易纲并称，目前中国跨境资本流动基本正常。

中国财政部副部长朱光耀周二称，相对于欧洲而言，中国的通缩压力并没有那么大，而中国当前的应对手段属于是一种预调和微调。

中国今年1月CPI同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点；PPI同比下降4.3%，为2009年10月以来新低，已连续35个月持续为负。(完)

(发稿 李铮；审校 李贺/黄凯)

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