中国2月CPI同比上涨1.4% PPI同比下降4.8%

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透北京3月10日 - 中国国家统计局周二公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，高于前值和路透调查预估中值0.9%。
2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%，路透预估中值为下降4.3%。
2月通胀指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.4 0.9 0.6 ~ 1.4 0.8 2.0
工业生产者出厂价格指数(PPI)-4.8 -4.3 -4.8 ~ -3.6 -4.3 -2.0（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。