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中国财经 | 2015年 3月 10日 星期二 10:03 BJT

中国2月CPI同比上涨1.4% PPI同比下降4.8%

路透北京3月10日 - 中国国家统计局周二公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，高于前值和路透调查预估中值0.9%。

2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.8%，路透预估中值为下降4.3%。

2月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.4 0.9 0.6 ~ 1.4 0.8 2.0

工业生产者出厂价格指数(PPI)-4.8 -4.3 -4.8 ~ -3.6 -4.3 -2.0（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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