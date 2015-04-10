中国3月CPI涨幅持平PPI跌幅缩窄 通缩风险犹存政策需再放松（更新版）

路透北京4月10日 - 中国3月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅持平上月，但受春节后价格回落影响,环比四个月来首次下滑。通缩压力稍有缓解但仍难以忽视，稳增长仍需政策发力，二季度降准降息依然可期。

受油气等生产资料价格上涨推动，3月工业生产者出厂价格指数（PPI）环比和同比降幅双双收窄，其中同比跌幅为2014年7月以来的首次收窄，不过仍然是连续37个月录得下滑。

“虽然3月份的新涨价因素从上个月的1.4百分点下降至0.9百分点，但由于翘尾因素从0跳升至0.5个百分点，3月份CPI涨幅和2月份持平。”摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊表示。

他并称，PPI的环比改善和最近原油等大宗商品价格在急跌之后出现一定程度的反弹有关，从而导致相关石化产品的出厂价格环比增速有负转正。预计未来随着项目开工的提速，PPI将持续改善。

中国国家统计局周五公布，3月CPI同比上涨1.4%，路透调查预估中值为上涨1.3%。3月PPI同比下跌4.6%，跌幅小于路透预估的下跌4.8%。环比来看，CPI环比下跌0.5%，PPI环比下降0.1%。

“3月份CPI环比下降主要是受春节后价格回调的影响。”国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，节后居民对部分鲜活食品需求减少，且气候条件转好，蛋、水产品和蔬菜价格下降较多。

余秋梅并表示，工业生产者出厂价格环比、同比降幅双收窄，主要原因一是部分工业行业价格由降转升，二是部分工业行业价格降幅收窄。

她并援引数据称，石油和天然气等出厂价格环比由上月的下降15.7%转为本月的上涨5.4%；黑色金属冶炼和有色金属冶炼环比分别下降1.3%和0.3%，比上月降幅分别收窄1.4和1.2个百分点。

澳新银行中国经济师周浩认为，整体来看，通胀下行压力并没有明显缓解，通缩风险还是存在。

“中国宽松的货币政策周期还是在展开，没有大的变化。CPI还是比较差，在1.5以下。维持二季度降准降息各一次，三季度降准一次。”他说。

中国股市对通胀数据反应较为正面，沪综指 .SSEC 低开并短暂下探后便一路上行，早盘上涨1.4%；澳元 AUD=D4 亦上涨0.13%至0.7703美元。

中国CPI和PPI图表： link.reuters.com/zah54w

**稳增长仍需政策放松**

尽管年初以来中国连续采取降息、降准和房贷新政等宽松措施，但迄今数据显示工业和投资仍在低位运行，制造业活力不足。分析人士认为，经济领域中的需求局面未有明显改善，经济下行压力不减，仍需政策的进一步放松。

“我们认为从3月份汇丰PMI的大幅回落以及统计局PMI季节性反弹力度弱于历史平均水平来看，实体经济下行动能依旧很强，而且部分高频工业数据也支持经济持续疲软的判断。”章俊表示。

他并称，今年政府工作报告制定的通胀目标为3%，而市场普遍预估仅为2%左右，说明政府已经为政策宽松，特别是货币政策宽松预留了很大的空间。

“只要全球大宗商品价格不出现大幅反弹，进而形成输入性通胀，那么2015年通胀的温和反弹应该不会成为政策宽松的顾虑。”他说，预计央行在4月会再次降准或降息一次。

国内投行--中金公司最新季度展望报告亦认为，去年经济增速一路下滑，货币政策也逐步放松，但实际上货币政策放松的效果仍不理想，包括货币增速、实际有效汇率和实际利率在内的综合货币条件指数仍在下降。

“在货币条件没有明显改善甚至继续收紧的情况下，经济动能的回升主要是企业补库存的推动，但汇丰PMI的反弹只是持续了1-2个月，3月份重新下滑，预计经济在去杠杆周期下仍有较大下行压力，货币政策仍需要继续放松。”中金报告称。

中国国家主席习近平在博鳌论坛称，中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大、政策工具多，现在增长7%左右的经济增量已相当可观。

中国国务院副总理张高丽表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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