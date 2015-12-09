中国11月CPI温和PPI深跌 经济压力不减政策宽松可期（更新版）

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月9日 - 中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。
中国国家统计局周三公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，略高于路透调查预估中值1.4%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，符合预期，PPI连续45个月持续深跌，显示工业生产领域库存压力仍大。
“数据在预期之中，预计明年CPI和今年差不多，在1.5-1.6%左右，PPI因为基数抬高了跌幅可能会收窄到3.8%左右。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。
他认为，货币政策上预计明年降准还有六次，可能还会更多，关键取决于美联储加息的节奏和资金外流的幅度；降息还有两次，甚至也可以采取零利率。
他分析称，因为从目前情况看，要降低企业负担，人力资本是刚性的，财政收入压力大，难有实质性减税，降息就成为降低企业成本的最有效手段，相对于国外的零利率和负利率，中国现在的贷款基准还有4.35%，一年期存款基准利率还有1.5%，应该还是有很大的空间。只要经济需要，没有很大的通胀压力，都可以不断的降息。
此外，中国宣布自2016年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适度扩大日用消费品降税范围，适当降低生铁、钢坯、铝条等商品的出口关税，也显示中国为提振外贸，增加进口所作的努力。
由于疲弱数据未让市场意外，中国沪市综指.SSEC股市早盘平稳，报3,481.93,微升0.34%。
**降息概率不大，降准仍有空间**
中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为，物价温和回升，与季节性翘尾因素有关。而PPI显示工业品领域状况不好，库存压力还是很大，没有好转迹象。整体经济形势没有明显好转，经济下行压力仍然很大，预计全年的CPI涨幅也在1.4%左右，GDP增幅全年估计在6.9%左右。
这一看法也与采访的多数分析师观点一致。海通证券宏观团队姜超、顾潇啸认为，CPI低位企稳，主因食品价格同比反弹，非食品价格亦小幅回升。12月物价有望持稳。12月以来由于季节、天气原因菜价大幅反弹，猪价也低位回升，食品价格涨幅加大，预测CPI同比维持在1.5%。
而工业通缩仍持续。11月PPI同比下降5.9%与上月持平，主因钢煤价续跌，有色、黑色产业价格跌幅扩大，石油加工价由升转降；12月PPI降幅仍大。近期国际油价再创新低，国内钢价等仍未止跌，预测12月PPI同比降幅仍在5.8%高位。
经济下行压力不减的现状也为中国延续宽松政策提供了理由。分析师们普遍预计，货币政策维持宽松格局，降准仍有空间，但对后续是否会进一步降息看法略有分歧。
姜超、顾潇啸就认为，降息概率不大，降准依然可期。从外部看，美国12月加息预期未改，大宗商品价格整体依然萎靡，将继续对中国形成输入性通缩压力。从内部看，国内经济积弱难改，需求不足也加剧物价下行，通缩风险未除。但美国加息制约国内降息空间，我们认为年内再降息概率不大，但伴随外储大降、资金流出压力增加，再次降准概率上升，货币整体宽松格局仍将持续。
首创证券研发部总经理王剑辉则认为，明年二季度以后，物价有望再次进入缓慢回升的轨道，届时国内外货币政策继续宽松的空间会收窄，货币政策逐步转为中性的可能性将增大。所以从货币的环境，明年的货币政策不会像今年这么宽松，在这种收紧的状态下，会提升资产价格和消费品价格的预期，可能会对物价形成一定的支撑作用。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。