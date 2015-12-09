中国11月CPI温和PPI深跌 经济压力不减政策宽松可期（更新版）

路透北京12月9日 - 中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。

中国国家统计局周三公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，略高于路透调查预估中值1.4%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，符合预期，PPI连续45个月持续深跌，显示工业生产领域库存压力仍大。

“数据在预期之中，预计明年CPI和今年差不多，在1.5-1.6%左右，PPI因为基数抬高了跌幅可能会收窄到3.8%左右。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

他认为，货币政策上预计明年降准还有六次，可能还会更多，关键取决于美联储加息的节奏和资金外流的幅度；降息还有两次，甚至也可以采取零利率。

他分析称，因为从目前情况看，要降低企业负担，人力资本是刚性的，财政收入压力大，难有实质性减税，降息就成为降低企业成本的最有效手段，相对于国外的零利率和负利率，中国现在的贷款基准还有4.35%，一年期存款基准利率还有1.5%，应该还是有很大的空间。只要经济需要，没有很大的通胀压力，都可以不断的降息。

此外，中国宣布自2016年1月1日起，将对进出口关税进行部分调整，包括适度扩大日用消费品降税范围，适当降低生铁、钢坯、铝条等商品的出口关税，也显示中国为提振外贸，增加进口所作的努力。

由于疲弱数据未让市场意外，中国沪市综指.SSEC股市早盘平稳，报3,481.93,微升0.34%。

**降息概率不大，降准仍有空间**

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁认为，物价温和回升，与季节性翘尾因素有关。而PPI显示工业品领域状况不好，库存压力还是很大，没有好转迹象。整体经济形势没有明显好转，经济下行压力仍然很大，预计全年的CPI涨幅也在1.4%左右，GDP增幅全年估计在6.9%左右。

这一看法也与采访的多数分析师观点一致。海通证券宏观团队姜超、顾潇啸认为，CPI低位企稳，主因食品价格同比反弹，非食品价格亦小幅回升。12月物价有望持稳。12月以来由于季节、天气原因菜价大幅反弹，猪价也低位回升，食品价格涨幅加大，预测CPI同比维持在1.5%。

而工业通缩仍持续。11月PPI同比下降5.9%与上月持平，主因钢煤价续跌，有色、黑色产业价格跌幅扩大，石油加工价由升转降；12月PPI降幅仍大。近期国际油价再创新低，国内钢价等仍未止跌，预测12月PPI同比降幅仍在5.8%高位。

经济下行压力不减的现状也为中国延续宽松政策提供了理由。分析师们普遍预计，货币政策维持宽松格局，降准仍有空间，但对后续是否会进一步降息看法略有分歧。

姜超、顾潇啸就认为，降息概率不大，降准依然可期。从外部看，美国12月加息预期未改，大宗商品价格整体依然萎靡，将继续对中国形成输入性通缩压力。从内部看，国内经济积弱难改，需求不足也加剧物价下行，通缩风险未除。但美国加息制约国内降息空间，我们认为年内再降息概率不大，但伴随外储大降、资金流出压力增加，再次降准概率上升，货币整体宽松格局仍将持续。

首创证券研发部总经理王剑辉则认为，明年二季度以后，物价有望再次进入缓慢回升的轨道，届时国内外货币政策继续宽松的空间会收窄，货币政策逐步转为中性的可能性将增大。所以从货币的环境，明年的货币政策不会像今年这么宽松，在这种收紧的状态下，会提升资产价格和消费品价格的预期，可能会对物价形成一定的支撑作用。（完）