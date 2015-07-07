数据观测：中国6月通胀低位徘徊 CPI预计同比上涨1.3%

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
* 公布内容：中国6月CPI、PPI
* 公布时间：7月9日（周四）公布CPI和PPI
* 调查APP： CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI
PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI
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调查结果: (同比,%)
预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.3 1.0 ~ 1.4 1.2 2.3 40
工业生产者出厂价格指数(PPI) -4.5 -4.9 ~ -4.1 -4.6 -1.1 35
路透综合40家机构预测中值结果显示，猪肉价格涨幅温和，食品价格难有起色，意味着
中国6月CPI同比涨幅将低位徘徊。通胀维持低位为宽松货币政策提供空间。
“6月CPI或仍低位徘徊，其中食品类价格难有显着起色，猪肉涨幅温和，鲜果、鸡蛋及
部分蔬菜价格出现下跌，”华泰证券首席宏观研究员俞平康称。他预计6月CPI同比上涨1.3%
。
与此同时，从高频数据来看，除煤炭外，黑色金属及石油等主要大宗商品价格均有所下
跌，国内需求扩张放缓致生产领域的扩张出现停滞，企业原材料的补库存行为较5月明显弱
化，或致使价格数据继续低迷。他预计6月PPI同比下降4.6%。
中金宏观团队指出，近期猪肉价格出现回升，但蔬菜价格有所下降，预计6月CPI环比小
幅下跌，同比增速与上个月持平，上升1.2%。
“目前经济周期仍处于筑底阶段，短期增长可能出现反复，预计下半年货币政策仍将维
持宽松态势，无风险利率有进一步下行空间，”中金称，同时财政政策宽松力度也会加大，
除了财政赤字较去年同期扩大，营改增将带来减税效应，盘活存量财政资金也会带来额外支
持。
继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行日前同时宣布降
息和定向降准，为六年半来首现。
中国国务院总理李克强周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标
趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。
而国家统计局也再度在宏观数据发布前进行“吹风”，周一发布新闻稿称，今年以来国
民经济运行总体处于合理区间，随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显
现，国民经济有望延续近期的好转态势。
以下为各机构预测详情:(同比，%)
CPI PPI
法国兴业 1.4 -4.6
NORD LB Giro 1.4 -4.7
Natixis 1.4 -4.5
汇丰 1.4 -4.5
光大证券 1.4 -4.6
渤海证券 1.4 -4.0
瑞银 1.3 -4.7
渣打 1.3 -4.8
野村 1.3 -4.6
瑞穗 1.3 -4.4
摩根大通 1.3 -4.6
ING金融市场 1.3 -4.7
华宝信托 1.3 -4.5
华泰证券 1.3 -4.5
DZ Bank 1.3 ~
德国商业银行 1.3 ~
招商证券 1.3 -4.5
莫尼塔 1.3 -4.1
交银国际 1.3 -4.5
交通银行 1.3 -4.6
BMO 1.3 -4.6
中国银行 1.3 -4.5
申万宏源 1.2 -4.7
平安证券 1.2 -4.4
第一创业证券 1.2 -4.8
Deka银行 1.2 ~
Danske银行 1.2 ~
瑞信 1.2 ~
民族证券 1.2 -4.7
法国巴黎银行 1.2 -4.7
Action Economics 1.2 -4.5
4CAST 1.2 -4.5
华融证券 1.1 -4.8
High Frequency 1.1 -4.1
国信证券 1.1 -4.9
中金 1.1 -4.6
上海证券 1.0 -4.5
兴业证券 1.0 -4.5
中银国际 1.0 -4.3
巴克莱 1.0 -4.8
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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