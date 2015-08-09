猪价上涨推升中国CPI至九个月高位 年内通胀仍温和政策基调应不改

路透北京8月9日 - 猪价近期一路上涨，助推中国7月CPI升至九个月高位，惟年内仍温和；大宗商品价格持续下挫，则拖累PPI跌幅进一步扩大至近六年低点，两大通胀指标分化的走势越来越明显。

分析人士认为，此轮猪价上涨虽颇引人瞩目，但在经济总需求相对疲软的情况下，不足以对通胀大幅上升构成威胁，物价因素对货币政策的影响目前并不显着，总体货币政策基调应不改。

中国国家统计局周日公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，高于路透调查预估中值1.5%和前值1.4%；7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.4%，跌幅大于预估中值-5%和前值-4.8%。

7月CPI创下九个月以来最高位，PPI则为2009年10月以来最低，当时为-5.8%。

数据并显示，7月猪肉价格同比上涨16.7%，比上月扩大9.7个百分点，对CPI总指数的影响从上个月的0.20个百分点扩大到0.48个百分点。

“猪肉价格对CPI的影响已经开始显现，但尚不足以构成对宽松货币政策制约。”华创证券宏观团队分析通胀数据称。他们判断，虽然生猪大周期不改，但在疲软的实体经济需求面下，年底CPI同比高点在2.2-2.5%之间，仍然低于3%的通胀目标。

华创表示，正如二季度货币政策执行报告所说，“货币政策并不针对个别商品价格变化进行调整，而主要是观察物价的总体水平。”而目前的整体宏观经济环境不太支持物价总水平的过快攀升。针对日益明显的经济下行压力，他们预计三季度财政政策或有实质性发力，例如债务置换规模的扩大、赤字率的提高、财政存量资金的加力盘活等。

统计局并公布，7月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，非食品价格同比上涨1.1%。环比来看，7月CPI环比上涨0.3%，其中食品价格上涨0.7%，非食品价格涨0.1%；PPI环比降幅扩大至0.7%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，猪肉和旅游价格上涨是CPI环比上涨的主要原因。前期猪肉价格较低，养殖户积极性不高，生猪存栏量减少，猪肉供应紧张，价格连续第三个月恢复性上涨，7月环比上涨9.9%，影响CPI环比上涨约0.30个百分点。暑期外出旅游人次增加，飞机票和旅游价格环比分别上涨11.5%和4.3%，合计影响CPI环比上涨约0.10个百分点。

而对于与CPI走势明显分化的PPI，方正证券首席宏观分析师郭磊认为，PPI还在继续探底，这一点将对通胀带来约束。不过估计8月份前后可能会形成大宗商品和PPI的一个同比底部，“换句话说，目前可能处于本轮工业数据通缩最后的一段黑暗时间。”

首创证券研发部总经理王剑辉则表示，PPI跌幅扩大受6、7月商品价格明显回落的阶段性冲击，商品价格回落更多是受到中国市场和希腊问题的影响，预计三四季度这种价格波动的影响会消除，若无新的不利影响出现，PPI跌幅预计逐步缩窄，未来2-3个月会降至-4%左右。

余秋梅解读，7月PPI环比降幅比上月扩大0.3个百分点，主要原因一是部分工业行业价格降幅扩大，石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造价格环比降幅扩大明显。

中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/qab45w

**通胀尚不足以左右货币政策**

尽管猪价快速上涨并带动通胀回升，但分析师多认为这不是阻碍货币政策实现“稳增长”和“防风险”目标的因素。

“未来在央行的政策方程的参数中，‘猪’不是问题，而‘牛’才是关键。”摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊形象地表示。

他进一步指出，猪肉价格在年内不会成为央行推行既定货币政策的阻碍，虽然目前经济可能已经见底，但内生增长动力不强，上游行业依旧面临严重的通缩压力（PPI连续40个月以上的负增长），而且上游行业通缩还会持续向下游传导，这意味非食品CPI在未来一段时间内会继续承压，这也会在很大程度上对冲猪肉价格上涨所带来的冲击。

而且，今年政府定的通胀目标是3%, 这意味着为货币政策宽松预留了很大的空间。预计7月份之后CPI会持续攀升，在今年年底可能会突破2.5%，逼近3%，而全年CPI会在1.8-2%左右。

央行上周五晚间公布的二季度货币政策报告表示，“物价涨幅总体仍有条件保持低位运行。货币政策并不针对个别商品价格变化进行调整，而主要是观察物价总体水平...，近期需求有所回升，带动物价低位企稳，总体看仍然相对稳定”。

章俊认为，“牛”才是关键，意味着央行有必要在未来相当一段时间内维持宽松的货币政策立场来帮助资本市场恢复信心，这会在很大程度上阻断股市危机向整个金融市场甚至实体经济的蔓延，从而避免经济出现“资产负债表”式的衰退。

其次，资本市场的“底气”或者说“牛气”归根到底还是依赖于经济基本面，虽然下半年稳增长的政策立场会转向以“积极的财政政策”为主导，但“积极的财政政策”的落实是不能缺少“相对宽松的货币政策”来配合的。

中国股市7月初以来出现大幅下跌，沪综指.SSEC自6月高点累计下跌逾27%，目前仍在相对低位运行，交投逐渐趋淡，市场信心低迷。

招商证券固收团队孙彬彬、高志刚在报告中表示，从央行表态来看，当前水平尚不构成货币政策变向的条件，在经济仍存下行压力的背景下，预计货币政策仍将维持中性适度，大幅放松可能性不大，但也仍然会维持总量平衡。

中国上半年GDP(国内生产总值)增速勉强落在7%的预定目标上，但刚刚召开的中共中央政治局会议强调，要高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险；要在区间调控基础上加大定向调控力度，坚持积极的财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理的流动性。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。