中国9月CPI涨幅放缓年底前料持于低位 宽松政策获得新空间（更新版）

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路透北京10月14日 - 中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

中国国家统计局周三公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，上月创出一年高点2.0%；9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，止住跌幅逐月扩大之势。环比来看，9月CPI环比上涨0.1%，PPI环比下降0.4%。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇表示，PPI下跌5.9%在预期之中，反映生产领域通缩压力。CPI涨幅略低于预期，但反映出来的趋势一致，伴随食品季节性供给短缺的结束，食品价格涨幅回落带动CPI涨幅回落。

“全年还是会维持这一格局，为货币政策提供了新的空间，降准降息年内有必要也有可能。”他说道。

统计局城市司高级统计师余秋梅就数据解读称，从同比看，9月CPI同比涨幅比上月回落0.4个百分点，主要原因是对比基数较高。

数据显示，9月CPI中的食品价格同比上涨2.7%，环比下降0.1%。从环比看，食品中，鲜果、水产品和鲜菜供应充足，价格环比分别下降1.5%、1.2%和1.0%；猪肉价格连续第5个月环比上涨，涨幅为0.4%，比上月回落7.3个百分点。

海通证券宏观团队在数据公布后称，8月以来猪价持续回落，前期推升物价的主要因素已消失，下调四季度CPI预测至1.7%，且PPI通缩状况短难改观，短期通缩风险升温，工业生产低迷经济下行压力仍大，降息空间打开，宽松货币政策仍将持续。

不过，方正证券首席宏观分析师郭磊观点有所不同，他强调9月CPI略低于预期并不是说通胀就此掉头向下了，从高频数据看，10月第一周猪肉价格同比重新反弹，10月CPI可能会再度回升。房价也在继续上涨。他们倾向于认为目前这个再通胀周期并未结束。

他同时指出，PPI同比止跌值得关注，这只是一个开始。随着上游大宗商品价格的同比企稳，PPI应该会进入到降幅收缩区间。而这将进一步推动企业预期的改善和通缩效应的减弱，CRB、PPI的企稳与工业数据的企稳将是同一过程。

数据公布后，中国股市沪综指.SSEC低开后高走，但涨势未持续，早盘尾盘时沪综指基本持平。

**政策宽松空间进一步打开**

进入下半年来，中国实体经济全面走弱的同时政府稳增长政策继续加码，而通胀持于较低水准，将为宽松政策进一步打开空间，不过分析人士多指出，当前阶段对积极财政政策的倚赖将更重于宽货币。

“政策空间相对比较大。货币政策至少还可以无障碍地降准；而从近几个月的政策趋向看，财政政策进一步被倚重，目前着力点主要在重新唤起地方的投资热情上。”方正证券的郭磊表示。

民生证券宏观团队认为，PPI 43个月为负，CPI涨幅放缓，通缩矛盾再度凸显。从外部看，汇率在央行维稳之下逐步企稳，贬值造成的资本外流压力缓解，为宽松创造了条件。四季度降息降准是大概率事件。

从思路上看，目前的核心仍是宽信用，而不是宽货币。由此推断，降息可能来得比降准更快，但如果资金面因汇率波动、信贷放量、股市放量等因素出现紧张，降准也会择机出手。

中国政府今年下半年继续积极稳增长。发改委密集批复基建项目，扩大固定资产加速折旧优惠范围、调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度等措施，以有效拉动投资增长；财政支出进一步加快，提高债务置换额度，收回未使用的财政存量资金用于稳增长和保障民生支出；出台支持大众创业万众创新的具体措施，降低首套房首付比例等；货币政策上，央行也在8月底推出利率和准备金率双降。

摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管章俊也指出，目前看来到年底之前通胀将持续维持低位，这为宽松政策的延续创造空间。他认为在四季度央行可能还有降准和降息各一次，更多的是为了巩固前期政策效果和在一定程度上对冲由于外汇占款下降所带来的货币政策紧缩效应。

但他同时表示，鉴于资本外流和人民币汇率贬值的压力，央行可能不希望过多使用降息降准这种宽松信号过于强烈的政策工具，而且目前整体的政策取向也转变为：货币政策宽松配合“积极财政政策”。最近央行扩大信贷资产抵押再贷款试点在很大程度上就起到了这样的效果。（完）