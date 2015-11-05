数据观测：中国10月CPI同比涨幅进一步回落 工业料见回升但幅度不大

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
调查结果: (同比,%) 预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.1 ~ 1.8 1.6 1.6 29
工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.8 -6.2 ~ -4.6 -5.9 -2.2 25
工业增加值 5.8 5.4 ~ 6.2 5.7 7.7 29
固定资产投资(不含农户)(1-10月）10.2 9.5 ~ 11.4 10.3 15.9 21
社会消费品零售总额 10.9 9.9 ~ 11.4 10.9 11.5 28
注：固定资产投资数据前值为1-9月累计数据。
路透综合逾20家机构预测中值结果显示，10月食品价格加速下跌，料推动CPI同比涨幅进一步回落至1.5%；而随着稳增长政策效应日益显现，且受9月阅兵影响的部分生产恢复，工业增速有望小幅回升至5.8%。
在央行10月24日“双降”之后，再度降息的空间已经收窄，但短期跨境资本持续流出局面难以逆转，未来降准对冲的可能性仍然存在。与此同时，积极财政政策也将继续发力，为守住未来五年6.5%的增长底线保驾护航。
“随着大阅兵对工业生产的影响消退，以及政府9月之后加大稳增长政策力度，预计10月工业增速小幅回升，”中金宏观团队在报告中称。
该投行并认为，食品价格快速回落，预计10月CPI同比涨幅将进一步回落至1.5%；而较低的通胀水平再次打开了政策宽松的空间。
“2015年央行还将下调存款准备金率1次，幅度为50个基点；2016年将继续大幅下调存款准备金率，维持宽松的货币政策；另一方面，预计政府将实施更加积极的财政政策，包括降低有效税负及扩大财政支出，”中金称。
中国“十三五”规划(2016-2020年)的建议称未来五年经济仍要保持中高速增长。国家主席习近平具体指出，未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。
此前针对中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速降至6.9%，中国总理李克强此前曾表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。
“国庆过后，水泥价格连续三周回升，这可能表明基建投资需求有所改善，刺激政策落实情况有所好转，因此10月投资增速有可能不再下滑，”招商证券称。
但另一方面，螺纹钢、动力煤等重要工业产品价格仍在持续回落，工业生产整体形势不会发生太大变化，工业增速难以明显回升。该券商预计10月工业增速5.9%，1-10月投资增速10.3%。
中信建投宏观分析师胡艳妮表示，未来几年可能继续降准，法定存准率将回到10%以内的常态，这一方面是因为新增外汇占款持续为负，也是应对未来几年大规模地方置换债券和财政赤字增加。
“年内仍有降准概率...年内再次降息的可能性已经较低，”她说，“未来央行有必要提供新的方式提供长期稳定的基础货币来源，完善货币政策的利率传导机制和提高货币政策的有效性。”（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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