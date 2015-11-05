数据观测：中国10月CPI同比涨幅进一步回落 工业料见回升但幅度不大

调查结果: (同比,%) 预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.5 1.1 ~ 1.8 1.6 1.6 29

工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.8 -6.2 ~ -4.6 -5.9 -2.2 25

工业增加值 5.8 5.4 ~ 6.2 5.7 7.7 29

固定资产投资(不含农户)(1-10月）10.2 9.5 ~ 11.4 10.3 15.9 21

社会消费品零售总额 10.9 9.9 ~ 11.4 10.9 11.5 28

注：固定资产投资数据前值为1-9月累计数据。

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，10月食品价格加速下跌，料推动CPI同比涨幅进一步回落至1.5%；而随着稳增长政策效应日益显现，且受9月阅兵影响的部分生产恢复，工业增速有望小幅回升至5.8%。

在央行10月24日“双降”之后，再度降息的空间已经收窄，但短期跨境资本持续流出局面难以逆转，未来降准对冲的可能性仍然存在。与此同时，积极财政政策也将继续发力，为守住未来五年6.5%的增长底线保驾护航。

“随着大阅兵对工业生产的影响消退，以及政府9月之后加大稳增长政策力度，预计10月工业增速小幅回升，”中金宏观团队在报告中称。

该投行并认为，食品价格快速回落，预计10月CPI同比涨幅将进一步回落至1.5%；而较低的通胀水平再次打开了政策宽松的空间。

“2015年央行还将下调存款准备金率1次，幅度为50个基点；2016年将继续大幅下调存款准备金率，维持宽松的货币政策；另一方面，预计政府将实施更加积极的财政政策，包括降低有效税负及扩大财政支出，”中金称。

中国“十三五”规划(2016-2020年)的建议称未来五年经济仍要保持中高速增长。国家主席习近平具体指出，未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。

此前针对中国三季度国内生产总值（GDP）同比增速降至6.9%，中国总理李克强此前曾表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。

“国庆过后，水泥价格连续三周回升，这可能表明基建投资需求有所改善，刺激政策落实情况有所好转，因此10月投资增速有可能不再下滑，”招商证券称。

但另一方面，螺纹钢、动力煤等重要工业产品价格仍在持续回落，工业生产整体形势不会发生太大变化，工业增速难以明显回升。该券商预计10月工业增速5.9%，1-10月投资增速10.3%。

中信建投宏观分析师胡艳妮表示，未来几年可能继续降准，法定存准率将回到10%以内的常态，这一方面是因为新增外汇占款持续为负，也是应对未来几年大规模地方置换债券和财政赤字增加。

“年内仍有降准概率...年内再次降息的可能性已经较低，”她说，“未来央行有必要提供新的方式提供长期稳定的基础货币来源，完善货币政策的利率传导机制和提高货币政策的有效性。”（完）