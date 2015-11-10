中国CPI涨幅持续回落PPI连年负值 货币料持续宽松对抗通缩阴影（更新版）

路透北京11月10日 - 受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

中国国家统计局周二公布，10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，为5月以来最低水平，路透调查预估中值为上涨1.5%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，已连续44个月为负，路透预估中值为下跌5.8%。

“CPI回落主要受蔬菜价格影响，拉低了物价走势，今年以来中国一直有通缩风险，但仅从10月份数据并不能说中国就已经通缩，毕竟中国GDP增长7%左右，”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁称，“而PPI持续44个月连续下降，显示工业领域压力很大，工业领域通缩已经明确。”

他指出，数据显示中国经济面临一定下行压力，美国可能加息，中国会继续保持稳健政策基调，降准可能性更大；财政上今年该花的钱都花出去，今年财政扩张空间已经不大；目前最主要的是降低融资成本，但这不是靠降息降准能解决的，仍要依靠改革。

统计局新闻稿显示，10月食品价格同比上涨1.9%，环比下降1.0%；其中，猪肉和鲜菜价格同比分别上涨15.8%和4.7%，涨幅分别比上月回落1.6和5.7个百分点；蛋价和羊肉价格同比分别下降13.8%和7.0%，降幅分别比上月扩大3.6和0.6个百分点。

而PPI中，生产资料价格同比下降7.6%，影响PPI总水平下降约5.8个百分点，其中采掘工业价格下降20.8%，原材料工业价格下降10.8%。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，CPI同比涨幅回落主要是因为猪肉和鲜菜等价格同比涨幅回落，同时蛋价和羊肉等价格同比降幅进一步扩大。

“CPI跟预期差不多，主要是食品价格涨幅回落的影响，通缩魅影再现，”中信建投宏观分析师胡艳妮称，“货币政策继续宽松，年内余下时间降息不太可能，降准概率更大一些。”

展望明年，她持谨慎看法，认为通缩阴影存在，经济下行概率较大，降准降息仍是必要手段。

中国央行此前已决定自10月24日起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次“双降”。

**货币宽松对抗通缩魅影**

中国CPI同比涨幅在最近逾一年时间一直在2%下方徘徊，只有今年8月曾短暂触及2%外。与此同时，国外大宗商品价格暴跌，以及国内部分行业产能过剩、持续去库存，也导致PPI同比已经连续44个月负增长。

通缩阴影缠绕不去同时，中国经济增速也在持续放缓，三季度已经跌破7%。而最新出炉的10月进出口数据双双逊于预期，表明外贸已经从三驾马车中“退役”；经济的另一支柱--房地产投资短期亦难见起色，稳增长压力显而易见。

“通缩隐忧再显，结合外贸继续回落，反映当前内外需形势仍不稳定，”民生银行首席研究员温彬建议，应继续加大宏观调控政策力度稳增长。

他指出，按惯例，每年最后两个月是财政支出投放较为集中的时期，财政政策有望继续发力，增加公共投入，改善民生；货币政策还有进一步放松的空间，适时再次“双降”，增加人民币汇率弹性，改善内外需求。

中国以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅。今年外贸持续萎缩且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。

而日前出台的“十三五”（2016-2020年）规划方案称未来五年经济要保持中高速增长，国家主席习近平也表示，十三五期间年平均增速不能低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。。

“三季度GDP平减指数下滑并再度转负，成本端的粮价、油价等重要生产要素成本下跌带动物价下行，总体通缩已成现实风险，下调四季度CPI预测至1.2%，下调2016年CPI预测至1%，”海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸称。

他们认为，物价下行后企业实际融资成本居高不下，央行仍需降低社会融资成本，减轻中国经济整体债务杠杆率；宽松周期远未结束，未来降息抗通缩仍必要，虽有约束，但空间仍在。（完）