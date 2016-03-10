中国2月CPI再度跨入“2时代” 通胀中枢趋上但暂无滞胀风险（更新版）

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路透北京3月10日 - 寒冷天气和春节假期消费等季节性因素，推动食品尤其是蔬菜和肉类价格大涨，导致中国2月CPI再度迈进“2时代”。未来猪肉价格还将延续上涨，再加上货币偏于宽松调节、大宗商品长周期反弹，都预示着中国通胀中枢趋于上行。

不过分析人士指出，目前担忧滞胀风险暂无必要，CPI缺乏持续大幅上涨的动力；而在经济面压力下货币政策还是会偏于宽松调节，降息降准都有可能，但频率和幅度可能没有去年那么高，降息会更为谨慎。

“春节因素和天气导致食品价格大幅上涨是主因，食品价格创八年来同期最大涨幅，”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称，“近期CPI受M2带动迹象明显，宽货币的托底效应逐渐显现，预计未来CPI将出现冲高回落，但底部可能较此前预期为高。”

他认为，目前担忧通胀风险尚无必要，在经济出现实质性好转前，需求不振将持续对通胀构成制约，滞胀前景的可能性较小；虽然通胀底部抬升可能对货币政策带来扰动，但形势倒逼下宽松进程不会结束。

中国国家统计局周四公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高，高于1.9%的路透调查预估中值；2月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.9%，与路透调查预估中值一致，且降幅为八个月来最窄。

统计局并公布，2月CPI环比上涨1.6%，PPI环比下降0.3%。从分项来看，2月CPI中食品价格同比上涨7.3%，非食品价格同比上涨1.0%；PPI中生产资料价格同比下降6.5%，降幅为去年6月以来最窄。

九州证券全球首席经济学家邓海清认为，生猪存栏量和母猪存栏量均为历史最低水平，“猪周期”将导致猪肉价格上涨；房价上行将带动居住类价格上升，再加上美元周期长周期见顶，大宗商品长周期反弹，PPI与CPI之差收敛，都将推动CPI进一步上行。

“相比2015年，通胀的中枢性上行将抑制央行的货币政策空间，同时温和通胀有助于扭转‘债务-通缩’恶性循环，扭转经济周期性下行因素，这是我们看多2016年大宗商品和股市，看空债市的重要原因，”他表示。

中国CPI和PPI图表 reut.rs/1M7N4hr

超预期的通胀数据打击货币宽松的乐观情绪，中国股市沪综指.SSEC开盘下滑0.5%，最新下跌1.19%报2,828.6点；在岸人民币兑美元即期CNY=CFXS最新报6.5156元。

中国2016年经济增长预期目标确定在6.5-7%，且“十三五”(2016-2020年)年均增速保持在6.5%以上。为稳定经济增长、并为供给侧改革创造宽松环境，政府同时将今年财政赤字率目标上调至3%、广义货币供应量(M2)增速目标提高至13%，通胀控制目标则稳定在3%左右。

**通胀中枢趋于上行**

国家统计局新闻稿显示，2月食品烟酒价格同比上涨5.8%，影响CPI上涨约1.74个百分点。其中，鲜菜价格上涨30.6%，影响CPI上涨约0.86个百分点；猪肉价格上涨25.4%，影响CPI上涨约0.59个百分点。

2月居住项价格同比上涨1.3%，其中租赁房房租和水电燃料价格分别为上涨2.6%和下降1%。

“若按食品项与非食品项调整前的权重计算（CPI同比涨幅）为3.1%，”民生证券宏观分析师朱振鑫和张德礼称，猪肉方面目前生猪补栏远滞后猪价上涨，1月生猪存栏量只有3.7亿头，为2009年有统计以来的新低，“猪价上涨趋势还未结束。”

首创证券研发部总经理王剑辉认为，除了基数因素外，宽松货币政策和大宗商品下跌趋势得到初步扭转也助推了通胀；预计CPI涨幅在3月有所回落，但回到2%以下很困难，今年一季度会超过2%。

中国自2016年1月起使用2015年作为新一轮的CPI对比基期，并调整各项权重。其中，居住权数上升2.2个百分点，旧口径下“食品”权数下降3.2个百分点。

“全年来看通胀风险不大，目前不需要太担心，CPI持续上涨的动力不是很足的，”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智称。（完）