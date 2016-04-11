中国3月CPI同比上涨2.3% PPI同比下降4.3%--国家统计局

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。
路透北京4月11日 - 中国国家统计局周一公布，3月居民消费价格指数(CPI)CNCPI=ECI同比上涨2.3%，持平于上月，低于路透调查预估中值2.5%。
统计局数据并显示，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)CNPPI=ECI同比下跌4.3%，为2015年1月来的最小降幅；路透调查预估中值为-4.6%。
3月CPI环比下降0.4%，PPI环比上升0.5%。3月CPI中的食品价格同比上涨7.6%，非食品价格同比上涨1%。
以下为3月数据详情（同比%）：
实际值 预估中 前值 预估区间 上年同
值 期
居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.5 2.3 1.9 ~ 3 1.4
工业生产者出厂价格指数( -4.3 -4.6 -4.9 -5 ~ -3.9 -4.6
PPI)
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。