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中国财经 | 2016年 4月 11日 星期一 09:45 BJT

中国3月CPI同比上涨2.3% PPI同比下降4.3%--国家统计局

路透北京4月11日 - 中国国家统计局周一公布，3月居民消费价格指数(CPI)CNCPI=ECI同比上涨2.3%，持平于上月，低于路透调查预估中值2.5%。

统计局数据并显示，3月工业生产者出厂价格指数(PPI)CNPPI=ECI同比下跌4.3%，为2015年1月来的最小降幅；路透调查预估中值为-4.6%。

3月CPI环比下降0.4%，PPI环比上升0.5%。3月CPI中的食品价格同比上涨7.6%，非食品价格同比上涨1%。

以下为3月数据详情（同比%）：

实际值 预估中 前值 预估区间 上年同

值 期

居民消费价格指数(CPI) 2.3 2.5 2.3 1.9 ~ 3 1.4

工业生产者出厂价格指数( -4.3 -4.6 -4.9 -5 ~ -3.9 -4.6

PPI)

（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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