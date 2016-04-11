中国3月CPI同比上涨2.3% PPI同比下降4.3%--国家统计局

奥迪与一汽集团加深合作 将增加中国市场上的电动车款

路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。