中国5月CPI涨幅回落PPI继续改善 货币政策短期料稳健（更新版）

路透北京6月9日 - 受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。

分析师认为，通胀年内温和，不构成对经济的主要威胁，在中央强调推进供给侧改革且经济基本底部企稳之际，货币政策短期将保持稳健。

“CPI食品价格上升势头没有完全结束，但年内来看也是强弩之末了，随着补栏越来越多，出栏越来越快，食品价格持续性走弱，全年CPI很难超过2.5%，整体看通胀不会构成主要威胁。”中国国际经济交流中心研究员王军表示。

他指出，5月数据显示，之前担心的滞涨风险今年不大会发生，权威人士强调去产能去杠杆任务艰巨，下一阶段不会把强刺激作为主要取向，也意味着通胀今年不会上得很快。

“政策不会过于收紧，也不会过于宽松，保持中性偏稳健，不会像一季度社融、信贷规模上升那么快，二季度经济增速与一季度接近。”王军称。

中国国家统计局周四公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，低于上月和路透调查预估中值2.3%。

“CPI短期高点已过。”民生证券宏观团队张德礼等点评称，前期CPI上涨的主要动力是猪肉和蔬菜，但两者对CPI的同比拉动逐渐减弱。当前经济短期回暖有明显的政策刺激因素，总需求依然不强，而过剩产能又未实质性退出，经济总体上呈供过于求的状态，不存在滞涨基础。

统计局数据显示，5月CPI环比下跌0.5%，跌幅大于路透预估中值的跌0.2%，PPI环比上涨0.5%。5月CPI中的食品价格同比上涨5.9%，非食品价格同比上涨1.1%。

统计局城市司高级统计师余秋梅表示，CPI环比下降主要是受鲜菜价格下降较多的影响。随着应季鲜菜上市，市场供应逐步增加，鲜菜价格趋于正常。5月鲜菜价格环比下降21.5%，影响CPI环比下降约0.64个百分点，超过CPI环比总降幅。

此外，5月份猪肉价格环比继续上涨，涨幅为2.3%，影响CPI环比上涨约0.07个百分点。国内成品油价格两次提价，汽油、柴油价格环比分别上涨3.7%和3.8%，合计影响CPI环比上涨约0.06个百分点。

**PPI跌幅进入2时代**

5月PPI延续了年初以来持续改善的趋势，跌幅收窄至2字头，分析师认为这主要受原油等价格上涨的推动，以及对前期需求回升带动价格上升的反应。不过随着国内扩投资稳增长举措效应逐步减弱，PPI持续向好的局面或难以延续。

王军表示，PPI同比跌幅不断收窄，前期扩大投资稳增长的举措还在见效，上游状况有所改善。他预计PPI全年在-3%左右。现在大宗商品价格涨势暂歇，未来美国加息美元升值都构成对大宗商品的压制。内需不温不火，对PPI有提振，但要改变全年负值很困难。

数据显示，5月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌2.8%，为2014年11月以来最小降幅，当时为下跌2.7%，路透调查预估中值为下跌3.3%。

光大证券宏观团队徐高、杨业伟则称，5月物价数据显示通胀压力减轻，而工业品跌幅收窄主要是对前期需求回升的滞后反应，从高频数据看，通缩压力存在抬头风险。随着金融体系对实体经济支撑减弱，实体经济融资难存在再度抬头可能，内需复苏进程可能受阻，将加剧工业品下行压力。

数据显示，分行业看，石油和天然气开采、石油加工、煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造业价格同比分别下降21.5%、15.6%、10.2%、7.7%和5.4%，合计影响当月工业生产者出厂价格总水平同比下降约1.7个百分点，占总降幅的60%左右。

张德礼认为，通胀仍需观察，意味着货币政策不会因此转向。但考虑到增长企稳，宽松的确增量不足，以对冲为主。预计三季度数据走弱后，货币宽松空间可能重新打开。

海通宏观团队的姜超、顾潇啸观点略有不同，他们认为，尽管菜价对通胀的驱动逐渐消退，但猪价、油价仍在上行，再考虑到一季度信贷高增，央行工作论文上调CPI全年预测至2.4%，通胀风险依然未消。近期央行也强调为联储加息做准备，意味着货币政策仍将保持稳健。

中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文更新今年宏观经济年度指标预测称，维持全年GDP增速为6.8%的基准预测不变，并将固定资产投资增速预测上调0.2个百分点至为11.0%，出口增速预测下调4.1个百分点至-1.0%，CPI涨幅预测则上调至2.4%。（完）